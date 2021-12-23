دراسة: خطر البقاء في المستشفى بسبب أوميكرون أقل من دلتا

الوكيل الإخباري - أفاد بحث أجرته جامعة إمبريال كوليدج في لندن ونشر أمس الأربعاء بأن خطر حاجة المرضى المصابين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا للبقاء في المستشفى أقل بنسبة تتراوح بين 40 و45 بالمائة من المصابين بالمتحور دلتا.

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وحللت الدراسة بيانات حالات أكد اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) إصابتها بالمتحور في إنجلترا في الفترة بين 1 و14 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الباحثون عن هذه الدراسة "بشكل عام وجدنا أدلة على تقلص في خطر الإقامة في المستشفى بسبب أوميكرون مقارنة بالإصابات بدلتا كمتوسط لجميع الحالات في فترة الدراسة".



ويسابق العلماء الزمن للإجابة على أسئلة بخصوص الضرر الذي يحدثه أوميكرون وشدته لمساعدة الحكومات على التعامل مع المتحور الذي ينتشر بسرعة فائقة.



ويأتي البحث البريطاني بعد دراسة في جنوب أفريقيا نشرت أمس الأربعاء وجدت أن احتمال دخول الذين شخصوا بأنهم مصابون بالمتحور أوميكرون المستشفى كان أقل بنسبة 80 في المئة في الفترة بين أول أكتوبر/ تشرين الأول و30 نوفمبر/ تشرين الثاني من أولئك الذين شخصت إصابتهم بمتحور آخر في نفس الفترة.

ويقول باحثو إمبريال كوليدج إن احتمال أي تردد على المستشفى للمصابين بأوميكرون أقل بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة من المصابين بالمتحور دلتا.



لكنهم يضيفون أنه لا بد من النظر إلى انخفاض دخول المستشفيات مقارنة بزيادة خطر الإصابة بأوميكرون بسبب تراجع الحماية التي يوفرها كل من التطعيم والإصابة الطبيعية بالعدوى.

سبوتنيك عربي