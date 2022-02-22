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الثلاثاء، 22-02-2022 02:53 م

دراسة سريرية تكشف قدرة مكمل غذائي بكتيري في تسريع التعافي من كورونا

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الوكيل الاخباري- توصلت العديد من الدراسات المختلفة إلى أن  بكتيريا الأمعاء يمكن أن تؤثر على العديد من الحالات الصحية، بدءا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وحتى الاكتئاب.

ويبدو الآن أن بكتيريا الأمعاء يمكنها أيضا معالجة "كوفيد-19" وفقا لدراسة جديدة، والتي تقول إن تناول كبسولة من البروبيوتيك، المصممة لزيادة عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء، قد يسرّع من التعافي من فيروس كورونا.

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ويتمثل البروبيوتيك في أقراص أو مشروبات لا تستلزم وصفة طبية، ويقال إنها تعزز ميكروبيوم الأمعاء، وهي عشرات التريليونات من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، من البكتيريا والفيروسات والفطريات.

وتوضح الأدلة المتزايدة أن وجود المزيج الصحيح من بكتيريا الأمعاء يمكن أن يعزز دفاعات الجسم المناعية.

وفي الدراسة الحديثة، التي نُشرت في مجلة Gut Microbes، شارك نحو 300 مريض مصاب بـ"كوفيد-19" في تجربة سريرية، تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما ممن ثبتت إصاباتهم في اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ولكنهم لم يحتاجوا إلى علاج في المستشفى.

وفي التجربة، التي استمرت لمدة 30 يوما، تناول نصف المشاركين كبسولة بروبيوتيك، بينما تناول النصف الآخر دواء وهميا.

وكشفت النتائج أن 53% من أولئك الذين تناولوا البروبيوتيك (78 من 147 في هذه المجموعة) كانوا خالين من أعراض "كوفيد-19" في غضون شهر، مقارنة بـ 28% (41 من 146) الذين تناولوا الدواء الوهمي. .

ويحتوي المكمل Probio7 AB21، على أربع سلالات حية من البكتيريا، ثلاث منها أنواع من العصيات اللبنية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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