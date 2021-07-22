دراسة شاملة: لقاحات فايزر الأقل فعالية ضد متغير دلتا

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كشفت مجلة New England Journal of Medicine عن دراسة معمقة اليوم (الخميس) بشأن فاعلية اللقاحات ضد متغيرات الكورونا بشكل عام وسلالة الدلتا بشكل خاص.ووجدت الدراسة أنه من الأهمية بمكان تناول جرعتين من اللقاح - وليس جرعة واحدة فقط.وطبقا للدراسة فإن فعالية جرعة واحدة من Pfizer أو Astraznica ضد متغير دلتا هو فقط 30.7٪ ، بينما ضد سلالة ألفا - 48.7٪.وأظهرت نتائج الدراسة أن الاختلاف بين نوعي اللقاحات ينعكس في إعطاء جرعتين. في حالة لقاح Pfizer ، فهو فعال بنسبة 93.7٪ ضد متغير Alpha و 88٪ ضد متغير Delta.من ناحية أخرى ، بعد جرعتين من لقاح Astraznica ، تحصل على حماية ضد متغير ألفا بنسبة 74.5٪ ، وضد متغير دلتا - 67٪ فقط.في حالة لقاح كل من Pfizer و Astrazenica ، تعد هذه الفعالية أقل مقارنة بنتائج دراساتهم الأصلية ، حتى قبل ظهور هذه المتغيرات.وأشار الباحثون إلى أنه "بعد تلقي جرعتين من اللقاح ، تم العثور على اختلافات طفيفة في فعالية اللقاح مقابل متغير دلتا و البديل ألفا". وبحسب رأيهم ، "تم الحصول على ثغرات فيما يتعلق بالفعالية التي تم الحصول عليها من جرعة لقاح واحدة". وأشاروا إلى أن "النتائج ستساعد في دفع الجهود لتوفير جرعتين من اللقاحات للسكان المعرضين للخطر".