الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

البنك الدولي يوافق على مشروع يدعم الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح كورونا

حماية المستهلك لـ الوكيل: ارتفاع أسعار الشقق إشاعة أطلقها مستثمرون لخدمة مصالحهم

الصوراني لـ الوكيل : المدارس الخاصة ضمن برنامج الفاقد التعليمي

مستوطنون يقتحمون الأقصى

وفيات الأحد 20/6/2021

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين - أسماء

أصحاب المقاهي والمطاعم يعترضون على شروط تقديم الأراجيل ويصفونها بـ'الجائرة'

الأطباء عبر تويتر: ' هجرتونا '

توجه لحجب تطبيقات معينة لمنع 'الغش ' في امتحانات التوجيهي

عاجل

التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 09:20 ص

دراسة صادمة.. كورونا قد يتسلل إلى الدماغ ويأكل أنسجته

عقل


الوكيل الإخباري - لا تكف الدراسات الجديدة تظهر بين الفينة والأخرى لتكشف أعراضا حديثة وتبعات صحية مكتشفة تلحق بالأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، حتى بعد شفائهم من المرض، مثل ظاهرة "أظافر كوفيد" وألم العضلات المزمن وغيرها من المشكلات الصحية.

اضافة اعلان


إلا أن دراسة حديثة أجراها باحثون في المملكة المتحدة، كشفت أن الفيروس قد يؤدي إلى فقدان بعض المرضى لحاستي الشم والتذوق بشكل دائم، كما قد يتسبب في فقدان الدماغ على المدى الطويل!


عواقب طويلة المدى
فقد أوضح سكوت جوتليب، المدير السابق لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، وفق ما نقل موقع "WebMd" الطبي، أنه قد يكون هناك بعض الخسارة على المدى الطويل في أنسجة المخ بسبب الفيروس، مشيراً إلى أن لذلك بعض العواقب طويلة المدى.


كما أضاف أنه "يمكن تعويض ذلك بمرور الوقت، لذا قد تختفي بعض الأعراض، لكنك لن تستعيد النسيج أبداً إذا تم تدميره بفعل الفيروس".


إلى ذلك، تمكن الباحثون في المملكة المتحدة من الوصول إلى اختبار صور الدماغ لحوالي 40 ألف شخص، والذي تم إجراؤه قبل بدء جائحة فيروس كورونا.


وفي عام 2021، طلبوا من المئات من هؤلاء الأشخاص العودة لإجراء المزيد من فحوصات الدماغ. فاستجاب ما يقرب من 800 من بين هؤلاء المرضى، وكانت نتيجة اختبار 404 مرضى إيجابية لـ كورونا، وخضع 394 منهم لفحص دماغي تم إجراؤه قبل وبعد الإصابة.


فقدان المادة الرمادية
ووجدت مقارنة بين فحوصات الدماغ قبل وبعد الإصابة تأثيرات كبيرة للفيروس على الدماغ مع فقدان المادة الرمادية في أجزاء منه وهي مرتبطة بالرائحة والذوق.


ويعد فقدان حاستي الشم والتذوق إحدى السمات المميزة لعدوى كورونا. وتظهر الأبحاث أنه يمكن أن يستمر ذلك لمدة تصل إلى 5 أشهر بعد الإصابة.


من جهته، أوضح جوتليب حدوث تناقص في كمية الأنسجة القشرية في مناطق من الدماغ قريبة من الأماكن المسؤولة عن عملية الشم، مشيراً إلى أن ذلك "مجرد تأثير لعملية أولية جارية، وهذه العملية هي في الواقع تقلص الأنسجة القشرية."

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60ceeea44c59b73ae47c4087

الولايات المتحدة: إرسال 2.5 مليون جرعة من لقاح 'موديرنا' لتايوان

كز

الهند تسجل أقل عدد إصابات بكورونا خلال 3 أشهر

مغرب

المغرب.. 4 وفيات جديدة بكورونا

بر

احتجاجات عارمة في البرازيل

كورونا

البرازيل تكسر حاجز الـ 500 ألف وفاة بكورونا

4202122153354645439517

تونس تفرض حجر صحي شامل

أخبار متعلقة
كوز

سلالة دلتا الهندية تهدد جهود إعادة الحياة إلى طبيعتها في بريطانيا

3ff3a748bdc4a9577d86a2f57031c681

ماليزيا تسجل عددا قياسيا لحالات كورونا الجديدة

60a8c0e34c59b70c8a7a3961

ارتفاع حصيلة مصابي كورونا في روسيا إلى 5 ملايين

اسود

'الفطر الأسود'.. هذه الفئة هي الأكثر عرضة للإصابة

af77c563a6

نصائح لمتعافي كورونا بشأن الأسنان

5760

تضخم مرعب للسان.. مضاعفات جديدة لكورونا تذهل الأطباء - صورة