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الخميس، 27-01-2022 01:44 م

دراسة: طفح جلدي يظهر بعد تلقي حقنة فايزر المعززة

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الوكيل الاخباري- قالت دراسة طبية، إن أعراض جلدية على شكل ”طفح فقاعي جلدي“ مؤلمة بدأت تظهر على بعض الأشخاص بعد نحو شهر من تلقيهم حقنة لقاح ”فايزر“ المعززة المضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة ”العلوم الجلدية العالمية“ الأمريكية، إلى أنه ”تم الإبلاغ عن تلك الآثار الجانبية من قبل عدد من الأشخاص ممن تلقوا حقنة لقاح فايزر، الثالثة، وهي تشمل ظهور بثور وطفح جلدي فقاعي مملوء بالسوائل“.


 
وأضافت الدراسة التي أوردتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، أن ”الباحثين اكتشفوا حالات من 7 مرضى مصابين بالطفح الفقاعي، 4 منهم أصيبوا بعد حوالي شهر من تلقيهم الحقنة المعزز، و3 أصيبوا بتفاقم الحالة بعد تلقيهم حقنة أولية“.

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ارم

 




 

 


 

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