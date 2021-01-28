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الخميس، 28-01-2021 11:29 ص

دراسة: عدد صادم من مرضى كورونا يصابون بمرض عقلي

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة أمريكية جديدة أن واحدًا من كل ثمانية أشخاص تعافوا من "كوفيد - 19" يصاب بمرض نفسي أو عصبي في غضون ستة أشهر بعد الاختبار إيجابيًا للفيروس.

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ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الباحثين الذين أجروا مسحًا على 236379 ناجيا من فيروس كورونا، وجدوا أن الأعداد ارتفعت إلى واحد من كل ثلاثة عندما تم إدراج الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من الأمراض النفسية أو العصبية.


بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن واحدًا من كل تسعة مرضى تم تشخيصهم أيضًا بحالات مثل الاكتئاب أو السكتة الدماغية على الرغم من عدم الذهاب إلى المستشفى عند الإصابة، وفقًا لما ذكره المؤلف الرئيسي الدكتور ماكس تاكيت من قسم الطب النفسي في جامعة أكسفورد.

 



استخدمت الدراسة، التي لم تتم مراجعتها بعد، السجلات الصحية الإلكترونية لتقييم المرضى الأمريكيين في المستشفيات وغير المقيمين في المستشفى الذين كانوا مصابين بـ"كوفيد - 19" والذين تعافوا.


وقد أخذ تحليل حالات المشاركين في الاعتبار عوامل مثل العمر والعرق والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية وأي ظروف جسدية وعقلية أخرى.


وفقًا للنتائج، إن احتمال إصابة أحد الناجين من "كوفيد - 19" بمرض نفسي أو عصبي في غضون ستة أشهر كان 33.6%.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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