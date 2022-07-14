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الخميس، 14-07-2022 10:22 ص

دراسة: فيروس الإنفلونزا يمكن أن يؤثر على شدة SARS-CoV-2

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الوكيل الإخباري - أبلغت العديد من الدراسات السريرية التي أجريت في الأشهر الأخيرة عن أشكال من العدوى المشتركة بفيروس SARS-CoV-2 وفيروسات الإنفلونزا.

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ووجدت دراسة جديدة أن العدوى المشتركة لفيروس SARS-CoV-2 المرتبط بالإنفلونزا "أ" (A)، يمكن أن يمنع تكاثر العامل الممرض المسؤول عن "كوفيد-19".

 

وعلى وجه التحديد، اكتشف فريق الباحثين أن فيروس الإنفلونزا "أ" يمكن أن يتداخل مع تكاثر الفيروس التاجي حتى بعد أسبوع من القضاء على العامل الممرض.


ولا تغير العدوى المصاحبة لـ SARS-CoV-2 وفيروس الإنفلونزا "أ" (A)، مسار ولا شدة فيروس الإنفلونزا "أ"، بغض النظر عن التوقيت.


ولكن في حالة إصابة المضيف بفيروس الإنفلونزا "أ" أولا، فإن الاستجابة لتلك العدوى يمكن أن تثبط بشكل كبير SARS-CoV-2، وفقا للدراسة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة Journal of Virology، وهي إحدى منشورات الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

 

وبمعنى أوضح، إذا أصابنا فيروس الإنفلونزا "أ"، وهو الأكثر شيوعا، قبل الإصابة بالفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، فإن استجابة جهاز المناعة لدينا للعدوى الأولى، وهي فيروس الإنفلونزا، يمكن أن يسيطر على SARS-CoV-2. ومع ذلك، إذا حدث العكس، فلن يكون هناك نفس التأثير.

روسيا اليوم 

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