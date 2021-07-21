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الأربعاء، 21-07-2021 12:19 ص

دراسة: كورونا خفض نسبة توظيف المرأة

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الوكيل الاخباري - ذكرت دراسة جديدة أصدرتها وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة الليلة الماضية، أن عددا أقل من النساء سوف يستعيد الوظائف التي فقدت بسبب جائحة كوفيد-19 خلال فترة التعافي، مقارنة بالرجال، وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وفي تقرير “البناء قدما على نحو أكثر عدلاً: حقوق المرأة في العمل في صميم التعافي من فيروس كورونا”، تسلط منظمة العمل الدولية الضوء على أنه بين عامي 2019 و2020، انخفض توظيف المرأة بنسبة 4.2 بالمائة على مستوى العالم، وهو ما يمثل 54 مليون وظيفة، بينما عانى الرجال من انخفاض بنسبة 3 بالمائة، أو 60 مليون وظيفة.

 




 

 


 

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