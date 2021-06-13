الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يفتح باب التجنيد اعتبارا من الأحد القادم

مدينة صينية تنشر طائرات بدون طيار لإبقاء الناس داخل منازلهم

مركز إعطاء اللقاح للحالات الخاصة يُباشر عمله اليوم

أسعار الذهب الأحد 13/6/2021

وفيات الأحد 13/6/2021

6.5 مليون دولار منحة للأردن من البنك الدولي

بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمعلمين

مناقشة نيابية اليوم لمشروع قانون البلديات واللامركزية

الحرارة أعلى من معدلاتها الأحد

الحجازين يتفقد عددا من المراكز الشبابية في الكرك

الأحد، 13-06-2021 10:17 ص

دراسة: كورونا قد يصبح موسمياً بهذا التاريخ

كك


الوكيل الإخباري - قبل أشهر، وتحديداً في مارس/آذار الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أنه من الممكن أن يصبح انتشار فيروس كورونا المستجد موسميا، إلا أنها أوضحت حينها أن البيانات لا تزال غير كافية لاقتراح الاعتماد على الطقس وجودة الهواء لتكييف تدابير مكافحة الجائحة.

اضافة اعلان


كما لفت في تصريح لإذاعة ألمانية نقلته صحيفة "الغارديان"، أنه وفي الوقت الحالي يعتبر العالم في مرحلة انتقالية، مشيراً إلى أن الهدف التالي يكمن بتطعيم 80٪ من السكان في ألمانيا البالغين بشكل كامل.


ومن ثم ستوضع الخطط خلال الأشهر المقبلة لتطعيم الأطفال وقياس مدى سرعة فقدان أولئك الذين تم تطعيمهم مناعتهم.


وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون كبار السن على وجه الخصوص هم الذين لا يتفاعلون بقوة مع اللقاح، وبالتالي ستكون مناعتهم أضعف.


إلى ذلك، توقّع أن يرى بحلول الخريف، تغيرات واضحة بمناعة الأشخاص لحال أفضل، وسيبقى الوقت أكبر لدراسة متغيرات الوباء وتحوراته.

الجدير ذكره أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة كانت شكلت فريق عمل يضم 16 خبيرا لدراسة تأثير عوامل الأرصاد الجوية وجودة الهواء على انتشار الفيروس.


وقدّر الخبراء في تقريرهم الأول أن موسمية الأمراض الفيروسيّة التنفسيّة التي تتفاقم في ذروة موسم البرد، توحي أن كوفيد-19 سيكون على الأرجح مرضا موسميا إذا استمر عدة أعوام.


كما أظهرت الدراسة أن انتشاره قد يصير موسميا بمرور الوقت، مما يشير إلى أنه قد يكون من الممكن الاعتماد على عوامل الأرصاد الجوية وجودة الهواء لرصد المرض وتوقعه في المستقبل، إلا أنهم اعتبروا أن من المبكر الاعتماد على العوامل الجوية ونوعية الهواء.


وأشاروا إلى أن آليات التحكم في انتشار فيروس كوفيد-19 العام الماضي ارتكزت بشكل رئيسي على التدخلات الحكومية وليس على عوامل الأرصاد الجوية.


إلى ذلك، أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه بينما وجدت الدراسات المختبرية بعض الأدلة على أن الفيروس يعيش لفترة أطول في الظروف الباردة والجافة، إلا أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان لعوامل الطقس تأثير كبير على معدلات العدوى في ظروف واقعية.


وخلص فريق المختصين إلى أنه لا توجد بعد أدلة قاطعة حول تأثير العوامل المرتبطة بنوعية الهواء.


يشار إلى أنه ورغم وجود معطيات أولية بأن سوء جودة الهواء يرفع معدلات الوفيات، إلا أن الخبراء لفتوا إلى أنه لم يثبت أن التلوث له تأثير مباشر على الانتشار عبر الهواء لفيروس سارس-كوف-2 المسبب لكوفيد-19.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Realistic_3D_Illustration_of_COVID-19_Vaccine._Corona_Virus_SARS_CoV_2__2019_nCoV_virus_destruction._A_vaccin_against_corona

عقوبات غريبة لمن يرفض تلقي لقاح كورونا في الباكستان

60c5b1384236043a1e1a6310

مدينة صينية تنشر طائرات بدون طيار لإبقاء الناس داخل منازلهم

60c57bf687b3f

البرازيل ترصد 78700 إصابة و2037 وفاة جديدة بكورونا

البحرين

10 وفيات جديدة بكورونا في البحرين

ب

تغريم رئيس البرازيل لعدم وضعه كمامة طبية

الف

فنزويلا تستلم شحنة جديدة من لقاح سبوتنيك V الروسي

أخبار متعلقة
20201019200102094S

كندا: تمديد إغلاق الحدود الكندية الأميركية حتى 21 حزيران

روة

8183 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

image_750x_6089cd0ebae4b

دراسة تكشف نتائج مبشرة حول تأثر الأطفال بأعراض فيروس كورونا

2021-02-05T102219Z_1680304958_RC2AML9FZ50D_RTRMADP_3_MERCK-BIONTECH-LIPIDS

قطر تبدأ بحجز مواعيد لتلقيح الأطفال ضد كورونا

000_1QG1TO

بوتين: لقاح رابع ضد كورونا سيتم طرحه في روسيا قريبا

1f63d45afebced1a8493bc1c01c84663

كندا تتلقى 4.5 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا