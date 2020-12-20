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الأحد، 20-12-2020 10:31 ص

دراسة: كورونا يسبب اضطرابات عصبية خطيرة

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الوكيل الاخباري - وصفت أنشا بارانوفا، عالمة الأحياء والأستاذ في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ماسون، خاصية الإصابة بفيروس كورونا وما تسببه من اضطرابات عصبية خطيرة.

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وتفسر عالمة الأحياء الضرر الذي يلحق بالجهاز العصبي المركزي في فيروس كورونا بقدرة (كوفيد-19) على دخول الدماغ من خلال خلايا الظهارة الشمية، وتحدث عن خاصية الإصابة بفيروس كورونا في محادثة مع "Lenta.ru" .


وقالت عالمة الأحياء بارانوفا:

" تعمل خلايا الظهارة الشمية كمدخل إلى الدماغ. لهذا السبب يعاني الأشخاص المصابون بفيروس كورونا من مشاكل عصبية كثيرة، ليس فقط الجهاز العصبي المحيطي، الذي يتطور بسبب نقص الأكسجة في الأنسجة، ولكن أيضا التقسيمات المركزية، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات عصبية خطيرة".


ووفقا لها:
"يعد فقدان حاسة الشم في فيروس كورونا عرضا خطيرا، مما يثبت حقيقة أن (كوفيد-19) له تأثير عصبي - القدرة على التأثير على الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي".


وأكدت عالمة الأحياء أن مثل هذا الاهتزاز للجسم لا يمكن أن يمر بدون أثر.
في أوائل ديسمبر/كانون الأول، صرحت بارانوفا بأن فقدان حاسة الشم على المدى الطويل قد يشير إلى انتهاك الحاجز الذي يحمي الدماغ البشري من التلف، وعودة الروائح - دليل على أن هذا الحاجز قد تم ترميمه.


في وقت سابق، أثبت العلماء في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة أن البروتينات المسببة للأمراض لفيروس كورونا يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الدماغ، مما يتسبب في اضطرابات قاتلة في الجهاز العصبي.

 

ووجدوا أن البروتين (S -S1) المرتبط بغلاف الفيروس التاجي قادر بمفرده على عبور الحاجز الدموي الدماغي في الفئران، مما يسبب الالتهاب بسبب إطلاق السيتوكينات.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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