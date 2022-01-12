دراسة: كورونا يفقد 90 % من قدرته على الانتقال في الهواء

الوكيل الاخباري - كشفت دراسة بريطانية جديدة أن فيروس كورونا يفقد 90 في المئة من قدرته على الانتقال والعدوى من خلال الهواء خلال دقائق، لافتا إلى أن أغلب الإصابات تحدث خلال الدقائق الخمس الأولى. اضافة اعلان





وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الأربعاء، فإن الدراسة التي استخدمت أسلوب المحاكاة، للمرة الأولى لتوضيح طريقة العدوى بالفيروس، أكدت أن الإصابة تحدث عندما يكون الشخص المريض في نطاق قريب من الآخرين، وهو ما يعني أن ارتداء الكمامة هو الأسلوب الأكثر نجاعة لتفادي الإصابة.



ومن جهته قال بروفيسور في جامعة بريستول البريطانية جوناثان غيبس، وفق الصحيفة "الناس يركزون على فكرة سوء التهوية، أو الإصابة عبر فيروسات متطايرة في حيز كبير عبر الغرفة، لكن أنا لا أقول ان هذا لا يحدث، ولكن أظن أن الطريقة الأكثر تفشيا هي الوجود بالقرب من مصاب".



ولفت التقرير أن الباحثين في جامعة بريستول، استخدموا أسلوبا جديدا، لدراسة سلوك الفيروس، وجزيئاته المتطايرة في الهواء، مشيرين الى أن جزيئات الفيروس بعدما تنطلق من رئتي مصاب، حيث الأجواء الرطبة الغنية بثاني أكسيد الكربون، سريعا ما تفقد الرطوبة، وتجف.



ويوضح التقرير أن درجة حرارة الهواء، لم تشكل عاملا كبيرا يؤثر على نسبة العدوى، الأمر الذي يناقض ما كان معروفا، من أن قدرة الفيروس على العدوى تقل، بزيادة درجات الحرارة.