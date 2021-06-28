الإثنين 28-06-2021
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الإثنين، 28-06-2021 08:19 م

دراسة: لقاحات فايزر وموديرنا قد يوفران حماية مدى الحياة من كورونا

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 الوكيل الاخباري  - توصلت دراسة جديدة نشرت اليوم الإثنين إلى أن لقاحي "فايزر" و"موديرنا" قد يوفران حماية مدى الحياة ضد فيروس كورونا.اضافة اعلان


ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تلقوا أيا من الجرعتين، والتي تستخدم تقنية mRNA، كانت لديهم استجابات مناعية قوية ومستمرة، كما أنتجت اللقاحات مستويات عالية من الأجسام المضادة ضد ثلاثة أنواع من الفيروس.

وقالت الدراسة أن متلقي لقاح "فايزر" أو "موديرنا" يمكن أن يتمتعوا بمناعة طويلة الأمد لسنوات أو ربما لبقية حياتهم، وقد لا يحتاجون حتى إلى لقاحات معززة، حسبما ذكرت صحيفة The New York Times.

 




 

 


 

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