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الجمعة، 24-09-2021 03:48 م

دراسة: لقاح سينوفاك عالي الكفاءة في مكافحة الأعراض الخطيرة لكورونا

لقاح ١


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة ماليزية، أن لقاح سينوفاك المضاد لمرض كوفيد-19 فعال جدا في مكافحة الأعراض الخطيرة للمرض، رغم أن لقاحات منافسة من فايزر/بيونتك وأسترازينيكا أثبتت معدلات حماية أفضل.

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وقال مسؤولو صحة للصحفيين، إن الدراسة، التي أجرتها الحكومة الماليزية أظهرت أن 011ر0 بالمئة من نحو 2ر7 مليون تلقوا لقاح سينوفاك احتاجوا للعلاج، في وحدات الرعاية المركزة جراء الإصابة بكوفيد-19، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .


وفي المقابل احتاج 002ر0 بالمئة من نحو 5ر6 مليون متلقي للقاح فايزر/بيونتك دخول وحدات الرعاية، بعد الإصابة بالمرض، بينما بلغت النسبة 0.001 بالمئة من 744958 ممن تلقوا لقاح أسترازينيكا.


وأشار مسؤول في معهد البحوث السريرية الذي أجرى الدراسة مع فريق عمل ماليزي مكلف بالتصدي لكوفيد-19، إلى أن التطعيمات بغض النظر عن العلامة التجارية قللت من خطر دخول العناية المركزة بنسبة 83 بالمئة، وقللت من خطر الوفاة بنسبة 88 بالمئة، بناء على دراسة أصغر شملت نحو 26ر1 مليون شخص.


وأضاف، أن إجمالي معدل دخول وحدات العناية المركزة بين الأفراد، الذين تم تطعيمهم بالكامل انخفض، مثلما نخفض معدل الوفاة بين من تلقوا جرعة التطعيم كاملة، ومعظم الوفيات هم ممن تجاوزوا الستين أو من المصابين بأمراض مزمنة.

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