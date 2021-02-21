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الأحد، 21-02-2021 04:04 م

ضد فيروس كورونا وانتقاله

دراسة: لقاح فايزر-بيونتيك فعال بنسبة 89,4%

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مقر شركة "فايزر/بيونتيك" في ألمانيا.


الوكيل الإخباري - قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر الأحد إن لقاح "فايزر/بيونتيك" المضاد لكورونا فعال بنسبة 89,4%، ليس في مكافحة الفيروس فحسب، بل وحتى في كبح انتقاله إلى الغير.

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وأوضحت، استنادا إلى تحقيق حول لقاح "فايزر/بيونتيك"، بأن هذا الأخير "يبدو أنه يمنع انتقال فيروس كورونا بشكل كبير" وأن "دراسة واسعة النطاق" تمت بمعية وزارة الصحة الإسرائيلية وظهر بمقتضاها أن "اللقاح فعال بنسبة 89,4 بالمائة في الوقاية من العدوى".


وسبقت قناة تلفزيون "سي آن بي سي" الأمريكية المجلة الألمانية بشأن هذا الخبر بالإعلان، الجمعة الماضي، عن نتائج متابعة وتحليل مدى فعالية هذا اللقاح الأمريكي الألماني بعد تطعيم أعداد كبيرة من الناس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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