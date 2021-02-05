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الجمعة، 05-02-2021 09:52 م

دراسة: لقاح كورونا فعال بنفس القدر مع السلالة الجديدة البريطانية

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الوكيل الاخباري - أظهرت نتائج دراسة جديدة، أن لقاح استرازينيكا فعال ضد السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، كما هو فعال ضد فيروس كورونا المستجد الأصلي.
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وحسب الدراسة أجرتها جامعة أكسفورد وهي الجهة التي اشتركت مع شركة أسترازينيكا في تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ونشرت نتائجها وسائل اعلام بريطانية اليوم الجمعة، أن الحماية التي يوفرها اللقاح من الإصابة بالأعراض مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا مماثلة للحماية التى يوفرها اللقاح مع فيروس كورونا المستجد الأصلي . 

 




 

 


 

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