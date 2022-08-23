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الثلاثاء، 23-08-2022 09:52 ص

دراسة..لقاح كورونا يقلل خطر الجلطات الدموية

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الوكيل الإخباري - طمأنت دراسة جديدة من تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا فيما يتعلّق بمخاوف تجلط الدم بعد العدوى، حيث تبين أن لقاح كوفيد- 19 يؤدي إلى خفض كبير في احتمال التخثّر الوريدي حتى لدى من لديهم عوامل خطر وراثية تجعلهم مؤهلين لتطوير الجلطات.

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واعتمدت الدراسة التي نشرتها مجلة "جاما" الطبية على فحص سجلات أكثر من 400 ألف شخص من بيانات البنك الحيوي البريطاني، أصيب منهم 18818 شخص بفيروس كورونا.


وقال فرانك شيه الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة أوكسفورد: "هناك خطر متزايد للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية بين المرضى في منتصف العمر وكبار السن. وكان حاملو العوامل الوراثية حوالي 4% من السكان، لديهم خطر مضاعف إضافي للإصابة بالجلطة مقارنة مع الآخرين".


وأضاف شيه: "وجدنا أن هذا الخطر انخفض بشكل كبير بالنسبة للذين تم تطعيمهم بجرعتين من اللقاح".


ويُعتقد أن هذه النتائج قد تساعد في إعادة تقييم أولوية إعطاء اللقاح لتخفيف مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية بعض العدوى.

 

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