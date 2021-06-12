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السبت، 12-06-2021 10:47 ص

دراسة مبشرة لمرضى السرطان المطعَّمين بلقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة أن مرضى السرطان يطورون بالفعل أجساماً مضادة لفيروس كورونا بعد تطعيمهم بشكل كامل.

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وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، 200 مريض بأنواع مختلفة من السرطان تم اختبارهم بحثاً عن الأجسام المضادة لكورونا، بعد تلقيهم جرعتي اللقاح. بحسب صحيفة الشرق الأوسط.


ووجد فريق الدراسة أن 94 % من مرضى السرطان طوروا أجساماً مضادة بعد التطعيم.


وتلقى معظم المرضى لقاحي "فايزر" و"موديرنا"، بينما تلقى القليل منهم لقاح "جونسون آند جونسون".


وقد أشار الباحثون إلى أن المشاركين الذين حصلوا على " فايزر" و" موديرنا" امتلكوا أجسام مضادة بنسب أعلى من غيرهم.


ووجد الباحثون أيضاً أن مستويات الأجسام المضادة كانت تتزايد كلما مرّ المزيد من الوقت على تلقي الجرعة النهائية للقاح، مما يعكس كيفية تراكم مستويات الأجسام المضادة بمرور الوقت.


ولفتت الدراسة إلى أن بعض المشاركين عانوا من آثار جانبية خفيفة بعد تلقي اللقاحات، مثل آلام الذراعين والعضلات.


وهذه الدراسة هي الأكبر حتى الآن التي تبحث في فعالية اللقاح لدى مرضى السرطان، فقد فحصت الدراسات السابقة أعداداً أقل من المرضى.


وتشير النتائج إلى أن مرضى السرطان ينبغي أن يحصلوا على التطعيم دون قلق.

 

البيان


 




 

 


 

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