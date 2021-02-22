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الإثنين، 22-02-2021 10:38 ص

دراسة: مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أثبت دراسة علمية أجراها فريق من المختصين، بأن الأشخاص الذين يرتدون النظارات، هم أقل عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا.

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الدراسة التي قام بها فريق من العلماء الهنود، ونشرتها صحيفة "صنداي تلغراف" نتائجه، توصلت إلى أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات لمدة ثماني ساعات في اليوم هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.


هذا يرجع إلى حقيقة أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات هم أقل عرضة للمس وجوههم وعيونهم.


وخضع للتجربة 304 مرضى بفيروس كورونا ووجدوا أن 19 في المائة منهم يرتدون نظارات في معظم الأوقات.


وفي وقت سابق، أصبح معروفا أن العلماء الفرنسيين الذين يستخدمون طريقة التصوير بالرنين المغناطيسي وجدوا تغيرات كبيرة في عيون بعض المرضى المصابين بـ COVID-19 الشديد. على وجه الخصوص، حدد الخبراء تشوهات في مقلة العين - واحدة أو أكثر من العقيدات في المنطقة البقعية - الجزء الخلفي من العين، وهو المسؤول عن الرؤية المركزية.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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