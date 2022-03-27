دراسة: مركب نباتي يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرئة من كورونا بنسبة 29٪!

الوكيل الاخباري-

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مر عامان على إعلان الوباء، لكن الباحثين واثقون من أن 2022 قد يكون العام الذي يتلاشى فيه "كوفيد-19".ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن قدرته على التحول، لذلك يعمل الباحثون بلا كلل لتعزيز الحماية. وفي العمل الأخير، اقترح العلماء أن الخضر الورقية يمكن أن تقلل من خطر تلف الرئة من "كوفيد-19".واقترحت الدراسة الجديدة التي أجريت على الفئران، والتي أجرتها كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، أن السلفورافان، وهو مركب موجود في الخضار الورقية الخضراء، يمكن أن يحمي من تلف الرئة الناجم عن "كوفيد-19".وكشفت النتائج أن المركب تسبب في انخفاض بنسبة 17% في كمية الفيروس في الرئتين وانخفاض بنسبة 9% في كمية الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي.ووجد الباحثون أيضا أن إصابة الرئة كانت أقل بنسبة 29%، مقارنة بالفئران التي لم تتلق السلفورافان.وقلل المركب الالتهاب في الرئتين عن طريق حماية الخلايا من الاستجابة المناعية المفرطة النشاط، والتي يبدو أنها عامل دافع يتسبب في وفاة الأشخاص من "كوفيد-19".وقال ألفارو أوردونيز، المعد الأول للورقة البحثية، وأستاذ طب الأطفال المساعد في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: "ما وجدناه هو أن السلفورافان مضاد لفيروسات كورونا SARS-CoV-2 بينما يساعد أيضا في التحكم في الاستجابات المناعية. وهذا النشاط متعدد الوظائف يجعله مركبا مثيرا للاهتمام لاستخدامه ضد هذه العدوى الفيروسية، وكذلك تلك التي تسببها فيروسات كورونا البشرية الأخرى".