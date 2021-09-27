دراسة: مزج سبوتنيك وأسترازينيكا يولد مناعة قوية

الوكيل الاخباري - أظهرت النتائج الأولية لدراسة سريرية حول الاستخدام المشترك للقاحي "سبوتنيك لايت" و"أسترازينيكا" المضادين لفيروس كورونا، تحقيق المزيج استجابة مناعية قوية بين أغلب المشاركين.



الدراسة أجراها صندوق الاستثمار المباشر الروسي بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" و"آر فارم" في أذربيجان، وبدأت في فبراير/ شباط 2021 وضمت منذ ذلك الحين 100 متطوع.



وقال الصندوق في بيان، اليوم الاثنين، إن استجابة الأجسام المضادة لمزيج اللقاحين كانت قوية في غالبية المشاركين.

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