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الثلاثاء، 16-11-2021 03:24 م

دراسة ...مضادات الاكتئاب تقلل وفيات مرضى كوفيد-19

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أن المرضى المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يتناولون مضادات الاكتئاب أقل عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد بنسبة تصل لـ28%.

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ووصف الأطباء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، الذين أجروا الدراسة، نتائجها بأنها "مشجعة".

 

وشملت الدراسة تتبع تطور الحالة الصحية لحوالي 85 ألف متطوع خلال العام الأول من تفشي الجائحة. وانتقى معدو الدراسة 3401 من المشاركين الذين وصف لهم أطباء مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية، وقارنوهم ببالغين مماثلين.

وأظهرت النتائج أن مرضى كوفيد-19 الذين يتناولون العقاقير المضادة للاكتئاب، كانوا أقل عرضة للوفاة بالفيروس بنسبة 28 %.

وقالت الدكتورة مارينا سيروتا، المشرفة على الدراسة: "لا نستطيع أن نقول ما إذا كانت العقاقير الدوائية هي التي تسبب هذه الآثار، ولكن التحاليل الإحصائية تظهر ارتباطا كبيرا... الأرقام قوة".

وقال الباحث المشارك في الدراسة توميكو اوسكوتسي: "من المهم العثور على أكبر قدر ممكن من الخيارات لعلاج أي حالة،" مضيفا: "ربما لا يعمل دواء أو علاج بعينه، مع الجميع، أو قد لا يتحمله الجميع"، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

يشار إلى أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، والتي توصف للملايين في بريطانيا سنويا، تعمل عبر زيادة مادة السيروتونين في الدماغ، وهو ما يحسن الحالة المزاجية.


ولكن هذا الهرمون أيضا يشارك في تنظيم جهاز المناعة، ويستطيع أن يساعد في منع الجهاز من رد الفعل المفرط ومهاجمة الخلايا السليمة ، وهو أمر قد يكون خطيرا حال حدوثه.

 

 

المصدر -  العين الإخبارية 

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