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الخميس، 18-03-2021 08:58 ص

دراسة.. مناعة لقاح كورونا تنتقل من الحوامل لأطفالهن

حامل
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة طبية جديدة أن النساء الحوامل اللواتي تلقين تطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد، يمكنهم نقل الحماية لأطفالهم عند الولادة.

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وأظهرت الأبحاث التي أجريت في شباط أنه تم اكتشاف أجسام مضادة في 20 امرأة حامل تلقت جرعتين من لقاح فايزر- بيونتيك خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من الحمل، بالإضافة لوجود الأجسام المضادة في مواليدهن الرضع، والتي تم نقلها من الأم عبر غشاء الجنين.


وقالت الدراسة: "النتائج التي توصلنا إليها تسلط الضوء على أن تطعيم النساء الحوامل قد يوفر حماية الأم والوليد من فيروس كوفيد-19".

وأكد القائمون على الدراسة أنه بالرغم من ثبوت نقل المناعة بنسبة 100 بالمئة، إلا أن عدد المشاركين في الدراسة قليل، مما يعني أن مزيدا من البحث هو أمر ضروري لقياس تأثير اللقاحات على المواليد الجدد.

 

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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