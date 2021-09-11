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السبت، 11-09-2021 12:03 م

دراسة هامة بشأن أقوى لقاح واجه دلتا كورونا

لقاح كورونا


الوكيل الإخباري - أكدت السلطات الصحية الأميركية أن خطر الوفاة جرّاء كوفيد ينخفض بـ11 مرة واحتمال نقل المصابين إلى المستشفيات بعشر مرّات في أوساط الأشخاص الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة.

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وجاءت البيانات من 3 أبحاث جديدة نشرتها مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، وأكدت جميعها على فعالية لقاحات كورونا في منع حدوث أي مضاعفات شديدة حال الإصابة بالوباء.


ولأسباب لا تزال غير مفهومة بشكل جيد، تشير البيانات إلى أن لقاح موديرنا وفّر درجة أعلى من الوقاية في ظل انتشار المتحورة دلتا.


وتأتي بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة مشددة للتطعيم تتضمن إلزام الشركات التي توظف أكثر من 100 شخص إما بتطعيم الموظفين أو إخضاعهم لفحوص أسبوعية.


وقالت مديرة مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي للصحفيين الجمعة: "كما أظهرنا في دراسة تلو الأخرى، اللقاحات فعالة".


واطلعت الدراسة الأولى على مئات آلاف الحالات في 13 منطقة أميركية من 4 نيسان/أبريل وحتى 19 حزيران/يونيو، أي الفترة التي سبقت هيمنة المتحورة دلتا، وقد ارنتها بالفترة ما بين 20 حزيران/يونيو و17 تموز/يوليو.


وبين الفترتين، ارتفع احتمال إصابة الشخص الملقّح  بكورونا بدرجة ضئيلة (من 11 مرة أقل عرضة للإصابة مقارنة بغير المحصن إلى خمس مرّات).


وبقيت الحماية من تطور الحالة إلى حد يستدعي نقل المريض إلى المستشفى والوفاة أكثر استقرارا، لكنها تراجعت أكثر في أوساط الأشخاص البالغين 65 عاما فما فوق مقارنة بالأصغر سنا.


وتجري مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها إلى جانب إدارة الغذاء والدواء تقييما بشأن الحاجة إلى جرعات معززة، ويرجح بأن المسنين سيكونون أول من يتلقاها فيما تبدأ إدارة بايدن إطلاقها في وقت لاحق هذا الشهر.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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