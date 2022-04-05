الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

توفير 10 آلاف فرصة عمل في الصحة العام الحالي

السير: طريق المطار يشهد حركة مرورية نشطة

مدعوون للمقابلة الشخصية في الصناعة والتجارة

خبير يحذر من أزمة غذائية عالمية بحلول الخريف إلى جانب أزمة الطاقة

إعلان نتائج الشامل الأحد القادم

اتحاد مزارعي وادي الأردن: عام غير مسبوق بارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج

دراسة واسعة النطاق تؤكد أي نوع من المناعة يحمي من كورونا بشكل أفضل !

وفيات الثلاثاء 5-4-2022

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

أميركا تضيّق الخناق على مدفوعات الديون الروسية.. بهذا الإجراء

الثلاثاء، 05-04-2022 09:28 ص

دراسة واسعة النطاق تؤكد أي نوع من المناعة يحمي من كورونا بشكل أفضل !

624ad8964c59b72650194624


الوكيل الاخباري- قالت دراستان جديدتان إن الأشخاص الذين يتمتعون بـ "المناعة الهجينة" المتمثلة في تلقيحهم بالكامل وإصابتهم سابقا بفيروس "كوفيد-19" يتمتعون بأقوى حماية ضد الفيروس.

وبعد عامين من الوباء الذي أصاب ما يقرب من 500 مليون شخص وتطعيم المليارات، سلطت الدراسات الضوء على أهمية التعرض للتطعيم لأولئك الذين لديهم مناعة طبيعية بعد التعافي من المرض.

وحللت إحدى الدراستين المنشورتين في مجلة Lancet Infectious Diseases الطبية، البيانات الصحية لأكثر من 200000 شخص في عامي 2020 و2021 في البرازيل المتضررة بشدة، والتي لديها ثاني أكبر عدد وفيات في العالم من "كوفيد".

ووجدت أنه بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بـ "كوفيد"، فإن لقاحات فايزر وأسترازينيكا قدمت فعالية بنسبة 90٪ ضد الاستشفاء والوفاة، وحصلت CoronaVac الصينية على 81٪، بينما حصلت جرعة واحدة من جونسون آند جونسون على 58٪.

وقال معد الدراسة جوليو كرودا، من جامعة ماتو غروسو دو سول الفيدرالية: "أثبتت جميع هذه اللقاحات الأربعة أنها توفر حماية إضافية كبيرة لأولئك الذين أصيبوا بعدوى سابقة بـ "كوفيد-19"".

اضافة اعلان

 

وقال برامود كومار غارغ، من معهد علوم وتكنولوجيا الصحة التحويلية في الهند في تعليق مرتبط بالدراسة: "المناعة الهجينة بسبب التعرض للعدوى الطبيعية، ومن المرجح أن يكون التطعيم هو المعيار العالمي وقد يوفر حماية طويلة الأمد حتى ضد المتغيرات الناشئة".

وفي غضون ذلك، وجدت دراسة أجريت باستخدام السجل الوطني السويدي حتى أكتوبر 2021، أن الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد" احتفظوا بمستوى عال من الحماية ضد إعادة العدوى لمدة تصل إلى 20 شهرا.

وكان الأشخاص الذين لديهم مناعة هجينة من جرعتين من اللقاح معرضين لخطر إعادة العدوى بنسبة 66% أقل من أولئك الذين لديهم مناعة طبيعية فقط.

وقال بول هانتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا، والذي لم يشارك في الدراسة، لوكالة "فرانس برس" إن 20 شهرا من "الحماية الجيدة جدا" من المناعة الطبيعية كانت "أفضل بكثير مما كنا نتوقعه بالنسبة للجرعتين الأصليتين".

لكنه حذر من أن كلتا الدراستين اكتملتا قبل أن يسود متحوّر "أوميكرون" في جميع أنحاء العالم.

وأعطت دراسة في قطر نُشرت على موقع النشر المسبق medRxiv الأسبوع الماضي، نظرة ثاقبة للحماية التي توفرها المناعة الهجينة ضد أوميكرون.

ووجدت أن ثلاث جرعات من اللقاح لها فاعلية بنسبة 52٪ ضد عدوى أعراض أوميكرون BA.2 - لكن هذا الرقم قفز إلى 77٪ عندما كان المريض مصابا سابقا.

ووجدت الدراسة، التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران، أن "المناعة الهجينة الناتجة عن العدوى السابقة والتلقيح المعزز الأخير يمنحان أقوى حماية" ضد كل من المتغيرات الفرعية BA.1 وBA.2.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (2)

متحور جديد من كورونا.. وهذا ما يعرفه الخبراء

320221794638579526800

كندا تتخطى حاجز 3 ملايين و500 ألف إصابة بكورونا

624acb5042360411e370e29f

لبنان.. وزير الصحة يؤكد عدم إقفال البلد وتخفيف قيود كورونا

624987fa4c59b73b2c618bc5

الصين ..سلطات شنغهاي تجري اختبارات إجبارية لفيروس كورونا لمواطنيها

6249afce4c59b72f4f070531

الصين.. اكتشاف نوع فرعي جديد من سلالة أوميكرون

624a83794c59b737570d24cf

ارسال أكثرمن ألفي كادر طبي إلى شنغهاي على خلفية التفشي الجديد لكورونا

أخبار متعلقة
320221794638579526800

كندا تتخطى حاجز 3 ملايين و500 ألف إصابة بكورونا

_116513483_gettyimages-1216781105-fe14107d-8b34-474f-baae-eb2d00c60f4e

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 490.6 مليون حالة

62454f984c59b75ad13c79a3

الإصابة بمتحور أوميكرون لا تحمي من المتغيرات الأخرى

6242d6df42360418ef16da5f

أوميكرون يهدد المطعمين بلقاح Johnson & Johnson

6242ad784c59b7651639da2c

متى تنتهي جائحة كورونا؟

623dd08e42360425d710f529

دراسة: مركب نباتي يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرئة من كورونا بنسبة 29٪!