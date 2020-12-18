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الجمعة، 18-12-2020 11:57 ص

دراسة: وفيات كورونا تتجاوز بثلاثة أضعاف معدل وفيات الانفلونزا

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة نشرت اليوم الجمعة، أن معدّل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات جرّاء الإنفلونزا الموسمية.

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وسلّط البحث الذي اعتمد على بيانات وطنية فرنسية ونشرته مجلة "ذي لانسيت" للطب التنفسي، ونقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، الضوء على مدى شدة مرض كورونا.


وقارن الباحثون بيانات 89530 مريضا نقلوا إلى المستشفيات جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا في آذار ونيسان هذا العام مع بيانات 45819 مريضا نقلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بالإنفلونزا بين كانون الأول 2018 وأواخر شباط 2019.


وتوفي نحو 16,9% من مرضى كورونا خلال فترة الدراسة، التي تمّت خلال الموجة الأولى من اجتياح الوباء لأوروبا عندما لم يكن لدى الأطباء الكثير من العلاجات لاستخدامها على المرضى الذين كانت حالاتهم متردية.

 

وأما معدل الوفيات في أوساط مرضى الإنفلونزا فبلغ 5,8% ، وتوصل الباحثون إلى أن النقل إلى وحدات العناية المشددة بالنسبة لمرضى الفيروس يزداد عن مرضى الإنفلونزا بـ 16,3% لمرضى كورونا، مقارنة بـ 10,8% لمرضى الإنفلونزا، بينما يبلغ معدل الفترة التي يقضيها مرضى كورونا في قسم العناية المشددة ضعف الفترة التي يقضيها المصابون بالإنفلونزا (15 يوما مقارنة بثمانية أيام).


--(بترا)

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