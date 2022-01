'دلتاكرون' .. علماء يكشفون الحقيقة

الوكيل الاخباري - شكك خبراء عالميون في التقارير الواردة بشأن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا يحمل خصائص مشتركة لـ "دلتا" و"أوميكرون" أطلق عليه اسم "دلتاكرون"، ورجحوا أن يكون نتيجة لـ "خطأ مختبري"، كما تحدثت منظمة الصحة العالمية عما ورد بشأن فيروس يجمع بين الإنفلونزا وكورونا.



وتضاربت آراء العملاء المختصين فيما يتعلق باكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يحمل خصائص تجمع بين متحوري "دلتا" الشرس والأكثر فتكا، ومتحور "أوميكرون" الأسرع انتشارا، والذي أطلق عليه "دلتاكرون".



وبينما رجح مختصون أن يكون هذا التصور وراء خطأ أو تلوث مخبري، أعلن البعض أن هذا التصور غير صحيح.



Lots of reports of Omicron sequences carrying Delta-like mutations (eg P681R or L452R). Although a subset of these might end up being real, the vast majority will most likely turn out to be contamination or coinfection. No clear signals of anything real or nasty happening (yet).