الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة تشرح تأثر كل قطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة - تفاصيل

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين من رسائل وهمية

وزير الطاقة: معلومات غير دقيقة تُنشر حول التعرفة الكهربائية الجديدة

115 ألف سجلوا على منصة دعم الكهرباء

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الآخرين للهواتف الذكية

تقنيات مبهرة بأجهزة المنزل الذكي.. تعرف عليها

تصنيف جوازات السفر 2022.. وهذا ترتيب دول عربية

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 80 ألف إصابة

الولايات المتحدة.. تسجيل رقم قياسي جديد لمرضى كورونا في المستشفيات

ضبط 7 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في المفرق

الأربعاء، 12-01-2022 12:37 م

'دلتاكرون' .. علماء يكشفون الحقيقة

16417427554377


الوكيل الاخباري - شكك خبراء عالميون في التقارير الواردة بشأن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا يحمل خصائص مشتركة لـ "دلتا" و"أوميكرون" أطلق عليه اسم "دلتاكرون"، ورجحوا أن يكون نتيجة لـ "خطأ مختبري"، كما تحدثت منظمة الصحة العالمية عما ورد بشأن فيروس يجمع بين الإنفلونزا وكورونا.

اضافة اعلان


وتضاربت آراء العملاء المختصين فيما يتعلق باكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يحمل خصائص تجمع بين متحوري "دلتا" الشرس والأكثر فتكا، ومتحور "أوميكرون" الأسرع انتشارا، والذي أطلق عليه "دلتاكرون".


وبينما رجح مختصون أن يكون هذا التصور وراء خطأ أو تلوث مخبري، أعلن البعض أن هذا التصور غير صحيح.

 



ودافع عالم قبرصي عن تأكيده على وجود سلالة جديدة من Covid-19 تجمع بين خصائص متغيرات دلتا وأوميكرون، نافيا حدوث تلوث مخبري، وفقا لما قاله لوكالة "بلومبرغ"، حيث قال ليونيدوس كوستريكيس، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني يوم الأحد إن الحالات التي حددها "تشير إلى تطور لسلالة من عدة طفرات".


وتحدث كوستريكيس عن العثور على 25 حالة مصابة بالطفرة الجديدة.


كما أكد أن الإصابات تزداد بين مصابي أوميكرون الذين يدخلون المستشفيات، مقارنة بالمصابين والباقين في العزل المنزلي.


دلتاكرون غير حقيقي

وشكك بعض الخبراء في النتائج التي توصل إليها كوستريكيس، حيث غرد أحد مسؤولي منظمة الصحة العالمية يوم الأحد بأن كلمة "دلتاكرون"، التي كانت شائعة على منصة التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع، "ليست حقيقية" ومن المحتمل أن تكون بسبب تسلسل أدخلته عملية غير بيولوجية، في إشارة إلى تلوث مختبري.

قالت الدكتورة كروتيكا كوبالي، الخبيرة في منظمة الصحة العالمية في كوفيد، على تويتر، إنه في هذه الحالة، من المحتمل أن يكون هناك "تلوث مختبري لشظايا أوميكرون في عينة دلتا".


وفي تغريدة أخرى، أشارت ساخرة، "دعونا لا ندمج أسماء الأمراض المعدية ونترك الأمر للأزواج المشاهير".


اتفق علماء آخرون على أن النتائج قد تكون نتيجة لخطأ في المختبر، حيث غرد عالم الفيروسات الدكتور توم بيكوك من إمبريال كوليدج لندن أيضاً أن "تسلسلات" دلتاكرون القبرصية التي أبلغت عنها العديد من وسائل الإعلام الكبيرة تبدو ملوثة بشكل واضح.


في تغريدة أخرى، أشار إلى أن "عدداً قليلاً منا قد ألقى نظرة على التسلسلات وتوصلوا إلى نفس الاستنتاج أنه لا يبدو وكأنه مؤتلف حقيقي"، في إشارة إلى إعادة ترتيب محتملة للمادة الجينية.


من جانبه، قال وزير الصحة القبرصي، مايكل هادجيبانتيلا، يوم السبت، إن الوزارة على علم بتقارير "دلتاكرون" وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق في الوقت الحالي.


وأضاف هادجيبانتيلا أنه من المقرر تقديم المزيد عن النسخة المتنازع عليها هذا الأسبوع، مضيفاً أنه فخور بعلماء البلاد لما توصلوا إليه من نتائج.

 

 

 المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
61deb4e44236046def497e0f

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 80 ألف إصابة

61de846042360443d75c5fad

الولايات المتحدة.. تسجيل رقم قياسي جديد لمرضى كورونا في المستشفيات

1000x-1

خبر يبرد القلب..فاوتشي 'حددنا أجساماً تصد متحورات كورونا'

61de9c924c59b7632876a4ef

منظمة الصحة العالمية تحذر من التعامل مع كورونا على أنه مرض متوطّن

1cc454ee-ec30-4eba-9117-af6bed261abe

ضربة للقاحات.. الصحة العالمية: ابحثوا عن أخرى فعّالة

118628249_3201736659871868_6935537571801400711_o

بسببب تفشي أوميكرون.. إغلاق عشرات المدراس في تونس

أخبار متعلقة
4bcdd29c-854e-4577-9689-db6b9bb8f358

أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا

00199f1e-1600

الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا

منظمة الصحة العالمية جديد

كيف تحمي نفسك من كورونا أوميكرون؟ الصحة العالمية تجيب

كورونا العالم

الصحة العالمية تشير إلى تضاعف أعداد المصابين بأوميكرون

TSAcovidtravel

حظر السفر يخلق شعوراً زائفاً بالأمان.. أوميكرون يضرب 77 دولة

منظمة الصحة٣

الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فعالية لقاحات كورونا