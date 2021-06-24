الخميس 24-06-2021
الوكيل الاخباري

وفاة ناشط في الخليل بعد اعتقاله من أجهزة الأمن الفلسطينية

أبو قديس يتفقد سير إجراءات عملية تقديم امتحان التوجيهي

تعميم حكومي هام - وثائق

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

مستوطنون يقتحمون ' الأقصى '

المملكة توقع اتفاقية صحية مع فلسطين لتعزيز القطاع

بدء تعطل مواقع التواصل في كافة المناطق المحيطة بمراكز 'التوجيهي'

مدرسة في الزرقاء تستقبل طلبة التوجيهي بالورد.. صور

وفيات الخميس 24/6/2021

أسعار الذهب الخميس 24/6/2021

الخميس، 24-06-2021 09:55 ص

' دلتا بلاس' متحور آخر من كورونا يظهر فهل هو أخطر؟

كورونا 1


الوكيل الإخباري - بعدما باتت سلالة "دلتا " منتشرة في نحو 80 دولة حول العالم، بدأ بعض العلماء يشعرون بالقلق من طفرة جديدة تدعى "دلتا بلس" قد تكون أكثر عدوى وانتقالا بين البشر.

اضافة اعلان


فقد أعلنت الهند قبل أيام أنها اكتشفت حوالي 40 حالة إصابة بالطفرة جديدة، في ولايات ماهاراشترا و كيرالا وماديا براديش مع عدم وجود زيادة كبيرة في معدل الانتشار.


لا تختلف كثيراً عن "دلتا"
وقالت وزارة الصحة في بيان إن "الطفرة K417N كانت موضع اهتمام، لأنها موجودة في سلالة "بيتا" والتي قيل إن لها خاصية التهرب من الجهاز المناعي".


من جانبه، أوضح شهيد جميل، عالم الفيروسات الهندي البارز، أن K417N " معروف بقدرته على تقليل فعالية مزيج من الأجسام المضادة العلاجية وحيدة النسيلة"، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية اليوم الخميس.


وتجرى الدراسات في الهند وعلى مستوى العالم لاختبار فعالية اللقاحات ضد هذه الطفرة.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
newseventsimage_1613554577167_mainnews2012_x1

صاعق كورونا .. جهاز جديد يثير الجدل في بريطانيا - صورة

1650eaca-bb2a-4029-9a8c-447ad136af66

خبر مبشر عن كورونا.. عقاقير فعالة ضد المتحورات الأخطر!

كورونا

كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود

منظمةةة

منظمة الصحة العالمية تراجع موقفها من تطعيم الأطفال ضد كورونا

مصر

32 وفاة جديدة بكورونا في مصر

بر

بريطانيا .. أكثر من مليوني مصاب بكورونا عانوا من أعراض الفيروس لفترة طويلة

أخبار متعلقة
لقاح ٢

أبو ظبي تمنح لقاحات كورونا مجانا للسياح

19_2021-637526518636214831-621

الولايات المتحدة تعطي 318 مليون جرعة من لقاحات كورونا

ل

في هذا البلد.. عقوبات تنتظر من يرفض لقاح كورونا

باي

بايدن: سلالة دلتا كورونا تهدد الجميع خاصة الشباب

عالم

حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز الـ 4 ملايين

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تؤكد انخفاض عدد إصابة كورونا للأسبوع السابع