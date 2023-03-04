دهون أوميغا 3 تعزز الوقاية ضد كورونا

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة عن دور وقائي لأحماض أوميغا 3 الدهنية ضد فيروس كورونا، ويمتد هذا الدور إلى تقليل احتمال الإصابة، واحتمال الدخول إلى المستشفى بعد العدوى.



ونُشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يوم الخميس، ووجدت أنه مقابل ارتفاع نسبة دهون أوميغا3 في البلازما إلى أعلى مستوى (5%) يقل خطر الإصابة بالفيروس بنسبة 21%، واحتمال دخول المستشفى بعد العدوى بنسبة 26%.

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وأجريت الدراسة في جامعة ساوث هامبتون البريطانية، وحلل فريق البحث البيانات الصحية لأكثر من 110 ألف شخص.



ولفتت الدراسة الانتباه إلى أنه بالنسبة لأوميغا3، تتراوح قيم المؤشر للأفراد الكوريين الجنوبيين واليابانيين الأصحاء بين 8 و12%، و7 و11% على التوالي، وهي أعلى بكثير مقارنة بمؤشر أوميغا3 الذي يبلغ بين 4 و5% لدى السكان الغربيين مثل الولايات المتحدة.



وبحسب بيانات الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة لعدد السكان، تعتبر معدلات العدوى أقل انتشاراً في كل من كوريا الجنوبية واليابان، وتشير نتائج الدراسة إلى دور وقائي لأحماض أوميغا3 الدهنية في هذه الوقاية.



وتعتبر الأسماك الزيتية كالسلمون والتونة والسردين والمكاريل، والمكسرات، وزيت الزيتون، والأفوكادو من أفضل مصادر أوميغا3 إلى جانب المكملات.

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