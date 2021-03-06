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السبت، 06-03-2021 11:15 ص

دواء جديد يظهر إمكانات واعدة في مكافحة عدوى كورونا داخل جسم الإنسان

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الوكيل الاخباري - قالت شركة الأدوية الأمريكية "ميرك"، اليوم السبت، إن عقارا تجريبيا تطوره أظهر قدرة واعدة في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا داخل جسم الإنسان.

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وأوضحت الشركة أن العقار المضاد للفيروسات "مولنوبيرافير" الذي تطوره بالتعاون مع شركة "Ridgeback Bio" أظهر انخفاضا أسرع في الفيروسات المعدية خلال المرحلة "2 أ" من دراستها، بين المشاركين المصابين بـ"كوفيد 19" في وقت مبكر، بحسب وكالة "رويترز".

وقال ويليام فيشر، أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا في بيان للشركتين:
النتائج الموضوعية الثانوية في هذه الدراسة، المتمثلة في حدوث انخفاض أسرع في الفيروس المعدي بين الأفراد المصابين بكوفيد مبكرا، الذين عولجوا بمولنوبيرافير، تعد واعدة.


يجري اختبار المضاد الفيروسي حاليا في المرحلة 2/3 من التجربة التي من المقرر أن تكتمل في مايو/ أيار المقبل.


قررت شركة "ميرك" التركيز على العلاجات بعد أن فشل لقاحاها لـ"كوفيد 19" في توليد الاستجابات المناعية المرغوبة، مما دفعها للتخلي عن البرنامج في يناير/ كانون الثاني الماضي.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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