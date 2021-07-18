دودين: استرازينيكا في الأردن فقط للجرعة الثانية

الوكيل الإخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، الأحد، إن الحكومة وفرت المطاعيم من كافة الأنواع، وبأعداد كبيرة جدا.وأضاف دودين، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن لدى الكوادر الصحية الأردنية، القدرة على تطعيم أكثر من 110 آلاف مواطن في اليوم، مستدركا أن الحكومة تطلب من الأردنيين الإقبال على التطعيم.وأشار إلى أن التعليم الوجاهي، مرتبط بتطعيم المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، مضيفا أن التعليم الوجاهي قادم في بداية أيلول.وأردف وزير الإعلام، أن جرعات اللقاح من نوع أسترازينيكا الموجودة الآن في الأردن، فقط للجرعة الثانية.