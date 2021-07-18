الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

دودين: استرازينيكا في الأردن فقط للجرعة الثانية

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الأحد، 18-07-2021 08:17 م

دودين: استرازينيكا في الأردن فقط للجرعة الثانية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، الأحد، إن الحكومة وفرت المطاعيم من كافة الأنواع، وبأعداد كبيرة جدا.اضافة اعلان


وأضاف دودين، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن لدى الكوادر الصحية الأردنية، القدرة على تطعيم أكثر من 110 آلاف مواطن في اليوم، مستدركا أن الحكومة تطلب من الأردنيين الإقبال على التطعيم.

وأشار إلى أن التعليم الوجاهي، مرتبط بتطعيم المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، مضيفا أن التعليم الوجاهي قادم في بداية أيلول.

وأردف وزير الإعلام، أن جرعات اللقاح من نوع أسترازينيكا الموجودة الآن في الأردن، فقط للجرعة الثانية.

 




 

 


 

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