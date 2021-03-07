الأحد 07-03-2021
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الأحد، 07-03-2021 12:57 م

46 دولة تعتمد اللقاح الروسي

دولة أوروبية جديدة تعتمد لقاح سبوتنيك V

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من المصدر


الوكيل الإخباري- أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن سلطات جمهورية مقدونيا الشمالية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

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وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان أصدره اليوم الأحد أن تسجيل "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح روسي ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم) في مقدونيا جاء بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA).


وأصبح بذلك عدد الدول التي اعتمدت حتى اليوم اللقاح الروسي 46 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، ما يجعل من "سبوتنيك V" ثاني أكثر لقاح شعبية ضد كورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.


وأشار المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى تزايد الطلب على "سبوتنيك V" في أوروبا والعالم أجمع أكثر فأكثر، مضيفا: "أنشأ صندوق الاستثمارات المباشرة شبكة واسعة من الشراكات الدولية بشأن هذا اللقاح، وسيتيح الانضمام إليها لمقدونيا الشمالية إنقاذ العديد من الأرواح في البلاد خلال فترة الجائحة".


وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة "لانسيت" الطبية المحترمة أوائل فبراير، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.
وينبغي تخزين اللقاح الروسي في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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