الجمعة 29-01-2021
الوكيل الاخباري

الامن يكشف تفاصيل المشاجرة في اربد اليوم

الحكومة تنشر احدث بيانات فيروس كورونا بالاردن

دولة تتعهد بثروة هائلة لمن يعانون من آثار لقاح كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو الغنم

توجيهات عاجلة من وزير العمل معن القطامين

حريق شقة في عمارة بعمان

الهواري: خوف الأردنيين لم يعد مبرراً

الصحة : الأردن يتجه نحو نهاية موجة انتشار كورونا

حادثة سرقة صراف آلي بجرافة تثير سخرية الأردنيين - صور

تخصيص 100 قاعة لاستقبال المتضررين من السيول

الجمعة، 29-01-2021 08:56 م

دولة تتعهد بثروة هائلة لمن يعانون من آثار لقاح كورونا

120212816314381838085


الوكيل الاخباري -أعلنت سنغافورة أنها ستدفع 225 ألف دولار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها تعويضا لكل واحد منهم، في حال تعرضهم إلى إعاقات شديدة من جراء لقاح "كوفيد-19".
اضافة اعلان

والتعويضات المفترض جزء من برنامج تدعمه الدولة لمساعدة الأفراد المتضررين وعائلاتهم من اللقاحات التي توزعها الحكومة السنغافورية، في حال وقوع آثار جانبية نادرة.

وأكد مسؤولون في سنغافورة أن التعويضات المالية لا صلة لها بمخاوف بشأن سلامة اللقاحات.

وذكرت وزارة الصحة أنها تتوقع أن يحتاج هذه التعويضات عدد قليل للغاية من الأفراد، مشيرة إلى أنها أقرتها من أجل طمأنة الذين يترددون في أخذ اللقاح بسبب اعتقادهم بوجود آثار جانبية قوية.

وبالإضافة إلى مبلغ 225 ألف دولار، قالت وزارة الصحة إنها ستوفر مبلغ 10 آلاف دولار لأي مريض يدخل العناية المركزة بالمستشفى نتيجة الحصول على اللقاح.

وحتى ينال الفرد هذه التعويضات، يجب أن يكون من مواطني سنغافورة أو المقيمين فيها منذ أمد بعيد، وأن يكونوا قد تلقوا اللقاح في البلاد.

وعدم الثقة في اللقاحات أمر شائع في أجزاء كثيرة من العالم، لكن الآثار الجانبية اقتصرت في الغالب على أعراض متوقعة سرعان ما تختفي مثل الصداع.

وكانت دراسة نشرتها جامعة جونس هوبكنز في الولايات المتحدة قد خلصت إلى أن 22 مليون أميركي تلقوا أنواع عدة من اللقاحات، من دون أن تظهر آثار جانبية مقلقة حتى الآن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

خبراء يحذرون من تناول هذه الأدوية بعد تلقي لقاح كورونا

وفا

11 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

6014163f42360430d02420d0

روسيا تعلن عن موعد إنتاج نسخة لايت من لقاح سبوتنيك v

جو

لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد نسخ كورونا

ق

قطر: تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 6 أشهر

R40d10874370efa31f68e098d71ddde43

الصحة العراقية تحذر من مخاطر السلالة الجديدة لكورونا