دولة تتعهد بثروة هائلة لمن يعانون من آثار لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أعلنت سنغافورة أنها ستدفع 225 ألف دولار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها تعويضا لكل واحد منهم، في حال تعرضهم إلى إعاقات شديدة من جراء لقاح "كوفيد-19".والتعويضات المفترض جزء من برنامج تدعمه الدولة لمساعدة الأفراد المتضررين وعائلاتهم من اللقاحات التي توزعها الحكومة السنغافورية، في حال وقوع آثار جانبية نادرة.وأكد مسؤولون في سنغافورة أن التعويضات المالية لا صلة لها بمخاوف بشأن سلامة اللقاحات.وذكرت وزارة الصحة أنها تتوقع أن يحتاج هذه التعويضات عدد قليل للغاية من الأفراد، مشيرة إلى أنها أقرتها من أجل طمأنة الذين يترددون في أخذ اللقاح بسبب اعتقادهم بوجود آثار جانبية قوية.وبالإضافة إلى مبلغ 225 ألف دولار، قالت وزارة الصحة إنها ستوفر مبلغ 10 آلاف دولار لأي مريض يدخل العناية المركزة بالمستشفى نتيجة الحصول على اللقاح.وحتى ينال الفرد هذه التعويضات، يجب أن يكون من مواطني سنغافورة أو المقيمين فيها منذ أمد بعيد، وأن يكونوا قد تلقوا اللقاح في البلاد.وعدم الثقة في اللقاحات أمر شائع في أجزاء كثيرة من العالم، لكن الآثار الجانبية اقتصرت في الغالب على أعراض متوقعة سرعان ما تختفي مثل الصداع.وكانت دراسة نشرتها جامعة جونس هوبكنز في الولايات المتحدة قد خلصت إلى أن 22 مليون أميركي تلقوا أنواع عدة من اللقاحات، من دون أن تظهر آثار جانبية مقلقة حتى الآن.