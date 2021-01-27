الأربعاء 27-01-2021
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الأربعاء، 27-01-2021 03:25 م

إجراءات للحد من انتشاره

دولة خليجية تكشف عن إصابات بكورونا المتحور

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البحرينية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المتحور في البلاد، من خلال عملية الرصد والتحليل المستمرة، ودعت الجميع للالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.

وقال الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في البحرين إنه "نظرا للمستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري، وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي، فقد تقرر بدءا من الأحد 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بعد بالمدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، والمراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودور الحضانات، ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويستثنى من ذلك أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بكافة المؤسسات المذكورة، في حين سيستمر الحضور في المدارس والمراكز الأهلية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة".

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وأضاف الفريق الوطني "أنه تقرر أيضا إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي بدءا من 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار مدى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، للعمل على فتح أو إغلاق القطاعات، حسب ما يستجد".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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