دولة عربية تحظر الدخول أو الخروج من أراضيها خوفا من سلالة كورونا الجديدة

الوكيل الاخباري -

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قررت سلطنة عمان، منع الدخول إلى أراضيها أو الخروج منها، عبر مختلف المنافذ، لمدة أسبوع اعتبارا من غد الثلاثاء، بسبب مخاوف من سلالة جديدة من كوفيد-19.وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قررت اليوم منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية.وسوف يطبق القرار ابتداء من الساعة الواحدة من صباحِ يوم غدٍ الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2020 ولمدة أسبوع.وسوف تُستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات، بحسب المصدر ذاته.