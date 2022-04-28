الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البنك الدولي يتوقع أزمة أسعار قياسية في عام 2022

إحالات للتقاعد في مؤسسات حكومية (أسماء)

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

تحذير.. احذف رسالة واتس آب هذه دون تردد!

كشف موعد صرف مخصصات الدعم النقدي الموحد لشهر نيسان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 546 موقوفا إداريا

تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الاصولية للضريبة حتى آيار

الخميس، 28-04-2022 01:29 م

دولة عربية تلغي كافة قيود كورونا

2022_4_20_12_53_50_843


الوكيل الاخباري- أعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء كافة القيود المتعلقة بفيروس كورونا في ظل استمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم: "إلغاء فحص الـPCR، لغير الملقحين كشرط للتواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل، وأن يكون ارتداء الكمامة اختياري داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة والالتزام بارتداء الكمامة لمن لديهم أعراض مرضية".

اضافة اعلان

 

 

وتابع: "مجلس الوزراء قرر السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة اللقاح وبدون إجراء فحص PCR.

وأضاف: "في ظل استمرار تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في دولة الكويت، وارتفاع مستويات التحصين التي توفر المناعة المجتمعية، فقد قرر مجلس الوزراء إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة على الأفراد مخالطي الحالات المصابة بغض النظر عن حالة اللقاح. وإلغـاء شـرط اللقاح وفحص الـPCR علـى كافـة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التلقيح. والسماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير الملقحين.

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
626a50f94236045e7c64c03d

كوريا الجنوبية.. إلغاء فرض ارتداء الكمامة في الهواء الطلق الأسبوع المقبل

626696784236041489274bfe

الاتحاد الأوروبي: ننتقل من حالة الطوارئ إلى إدارة أكثر استدامة لوباء كورونا

62685440423604498a3c3d1e (1)

58 في المئة من الأمريكيين يتمتعون بمناعة طبيعية ضد كورونا

ظ

شنغهاي تسجل 48 وفاة جديدة بكورونا

مدير الصحة العالمية

منظمة الصحة تحذر من خفض عدد اختبارات كورونا

6266b74942360412f234659e

معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين

أخبار متعلقة
468831-1083236464

بريطانيا تضيف 9 أعراض جديدة تُضاف إلى القائمة الرسمية لكورونا

261646_25_1649144162

الصين تنفق 18 مليار دولار على التطعيم ضد كورونا

download (3)

بشرى سارة لمتلقي لقاح كورونا

download (2)

متحور جديد من كورونا.. وهذا ما يعرفه الخبراء

624acb5042360411e370e29f

لبنان.. وزير الصحة يؤكد عدم إقفال البلد وتخفيف قيود كورونا

624987fa4c59b73b2c618bc5

الصين ..سلطات شنغهاي تجري اختبارات إجبارية لفيروس كورونا لمواطنيها