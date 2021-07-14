دولة عربية تمدد فترة الإغلاق المسائي وحظر تام أيام عيد الأضحى

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قررت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ـ كوفيد 19 في سلطنة عُمان تمديد فترة الإغلاق المسائي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات لتبدأ من الساعة الخامسة مساءً وتنتهي في الساعة الرابعة صباحًا، اعتباراً من الجمعة المقبلة وحتى صباحِ يوم السبت 31 تموز الحالي.وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، يستثنى من هذا القرار الأيام الثلاثة الأولى عيد الأضحى المبارك، حيث قرّرت اللجنة أن يستمر فيها إغلاق الأنشطة التجارية والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات طوال اليوم.