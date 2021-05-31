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الإثنين، 31-05-2021 03:28 م

دولة عربية توافق على استخدام اللقاح الروسي ' سبوتنيك لايت'

لايت


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الاثنين، عن أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي الجرعة المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، تم تسجيله لدى وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأشار صندوق الاستثمار الروسي إلى أن "فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" بلغت 79.4% منذ اليوم 28 بعد تلقي التطعيم، وتم احتساب الفعالية على أساس بيانات الأشخاص الروس الذين تلقوا التطعيم بجرعة واحدة دون تلقي الجرعة الثانية كجزء من برنامج التعقيم المدني، في الفترة من 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 15 أبريل/ نيسان الماضي".


من جهته، قال رئيس الصندوق الوطني للاستثمار الروسي، كيريل دميترييف: إن "استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة، يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بحالات المرض الشديدة".


وأضاف: "بفضل موافقة وزارة الصحة الفلسطينية على استخدامه، سيكون من الممكن توفير التطعيمات لعدد كبير من الناس في وقت قصير وهذا سيؤدي إلى تشكيل حصانة جماعية للسكان".


يذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت" لا يتطلب ظروف تخزين أو نقل خاصة، ويبلغ سعره 10 دولارات.


وسبق أن أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحا لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد. ووفقا لما أعلن عنه  كيريل دميترييف عن أن "سبوتنيك V" ليس عقارا واحدا، ولكنه قاعدة تعتمد عليها عملية إنتاج وتطوير اللقاحات.


وقال إن "لقاح "سبوتنيك لايت" يعد مخصصا بشكل أساسي للأسواق الخارجية، في حين سيبقى اللقاح الرائد في روسيا هو "سبوتنيك V".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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