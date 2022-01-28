الجمعة 28-01-2022
الوكيل الاخباري

جامعات تعلن تأجيل امتحاناتها السبت وتأخير دوام الأحد - تحديث مستمر

انخفاض أسعار النفط عالميا

وزارة الحج والعمرة: لا تمديد لتأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

15 وفاة و 4224 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

صندوق الزكاة يقدم مساعدات لأكثر من 10 آلاف أسرة خلال 48 ساعة

هيئة الطاقة: لا تهاون في تزويد الخدمة للمواطن وديمومة التيار أولوية قصوى

علماء يكشفون سبب سرعة انتشار أوميكرون

الفائزون بالسحب لجوائز تلقي مطعوم كورونا - أسماء

عجلون: كوادر الأشغال تواصل فتح الطرق المؤدية للتجمعات السكانية

بسبب المنخفض .. ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 52 %

الجمعة، 28-01-2022 03:04 م

دولتان عربيتان تتصدران أفضل الدول في التعايش مع كورونا

OIP (4)


الوكيل الإخباري-حلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا، في التصنيف الدوري الذي تضعه وكالة "بلومبيرغ" Bloomberg لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة.

اضافة اعلان


وبينما تسبب أوميكرون في أكبر موجة تفش للفيروس منذ بدء الجائحة منذ أكثر من سنتين، برزت العديد من البلدان "الأكثر تصميمًا على التعايش مع الفيروس وإعادة فتح اقتصاداتها"، كما ورد في التقرير عن التصنيف الخاص بشهر يناير.


ويقول التقرير إن اعتدال خطورة أوميكرون وانتشار اللقاحات التي كبحت الوفيات، سمح للعديد من البلدان من المملكة المتحدة إلى تايلاند، ومن إيرلندا إلى فنلندا بإزالة القيود في غضون أسابيع، ورفع درجاتهم في تصنيف "بلومبيرغ" لأفضل وأسوأ الأماكن التي يوجد فيها الوباء.


ويأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار معدلات التطعيم المرتفعة، والتوقعات الاقتصادية الإيجابية، في ظل كورونا.


هذا وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقلّ عن 5,614,118 شخصا في العالم منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر 2019.


وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات جرّاء الفيروس (872,126) تليها البرازيل (623,843) ثم الهند (491,127) فروسيا (328,105).


وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبطة بالوباء بصورة مباشرة وغير مباشرة.

 


 

 

وتعتمد "بلومبيرغ" في تصنيفها هذا على 12 مؤشرًا، مثل درجة احتواء الفيروس، وجودة الرعاية الصحية، ونسبة التطعيم، والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر، إلى غير ذلك من المؤشرات التي تدل على نجاح سياسة هذه الدولة أو تلك في محاصرة وباء كورونا.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
61f3c7254c59b758e63477d1

الولايات المتحدة تدعو الصين لتخفيف قواعدها الصارمة المتعلقة بكوفيد

61f3b5ac4236047fa974ac1f

عالم روسي يشكك بخطورة الفيروس المكتشف في جنوب إفريقيا

كوروزنا احذر

علماء يكشفون سبب سرعة انتشار أوميكرون

173-101002-children-all-ages-susceptible-corona_700x400

ما مدى تأثير متحور أوميكرون على الأطفال؟

روسيا كورونا

روسيا: لأول مرة منذ بدء الجائحة إصابات كورونا تقترب من 100 ألف

كورونا السعودية

السعودية.. انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
السعودية 2

السعودية: موجة ارتفاع تعد الأعلى بانتشار كورونا

positive_test_620x400-ss-no-exp

1024 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

انف

أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا و أوميكرون

كورونا 8

تفاءلوا.. اكتشاف أجسام مضادة تواجه أوميكرون وما يتبعه من تحورات

تونس كورونا

رصد أول إصابة أوميكرون في الأوروغواي

كورونااااا

دراسة عالمية تحدد بدقة الفروق بين مضاعفات أوميكرون وسابقيه