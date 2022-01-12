الأربعاء 12-01-2022
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الأربعاء، 12-01-2022 10:08 م

دول أوروبية تسجل أرقاماً قياسية بحصيلة وفيات وإصابات كورونا اليومية - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - سجلت دولٌ أوروبية، الأربعاء، أرقاماً قياسية جديدة بحصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليومية، إذ أعلنت ألمانيا عن تسجيل 80430 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ بدء الجائحة.

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وبحسب البيانات التي أدرجها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية على موقعه الرسمي، تم تسجيل 384 وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 114735 وفاة.


وأشار المعهد إلى زيادة معدل الإصابات اليومية في جميع أنحاء البلاد نتيجة لتفشي متحور أوميكرون.


وفي إيطاليا، تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية خلال الموجة الرابعة للفيروس بلغت 313 وفاة، بحسب ما نقلت وكالة أنسا للأنباء، كما تم تسجيل 196224 إصابة، فيما أسمته وزارة الصحة "ذروة الموجة الرابعة للفيروس".


وأفادت وكالة (اي في اي) الإسبانية للأنباء أن التقارير الواردة من الأقاليم تفيد بتسجيل أرقام قياسية بعدد الإصابات اليومية بكورونا تصل في مجموعها قرابة 140 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي قبل أيام من الوقت المتوقع لبلوغ ذروة الموجة السادسة من تفشي الجائحة.

 




 

 


 

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