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دول تفرض إجراءات صارمة للحد من تفشي السلالة الجديدة من كورونا

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السبت، 23-01-2021 11:10 م

دول تفرض إجراءات صارمة للحد من تفشي السلالة الجديدة من كورونا

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الوكيل الاخباري - فرضت دول أوروبية المزيد من القيود لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، خصوصا السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا اخيرا .
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ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم السبت عن متخصصين في مجال الاوبئة قولهم إن هذا النوع أسرع في نشر العدوى، وربما أكثر فتكًا من السلالة الأولى من كورونا.

وقالت الاذاعة أن أوسلو، عاصمة النرويج، فرضت الإغلاق الشامل وهو الأول من نوعه منذ تفشي الوباء في العام الماضي، ويشمل هذا الإجراء إقفال جميع المتاجر غير الضروريّة وفي هولندا، سيدخل حظر التجول الليليّ، الذي يطبّق للمرّة الأول حيز التنفيذ الليلة كما فرضت بلجيكا والدنمارك قيودًا جديدة على السفر،اضافة الى تمديد النمسا للقيود التي تحد من حركة مواطنيها للحد من انتشار الوباء .

واشارت إلى أن جميع أنحاء أوروبا سجلت ظهور المزيد من حالات النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا، خصوصا الأنواع المكتشفة في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

 




 

 


 

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