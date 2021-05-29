السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تسليم 21 مسكناً لأسر عفيفة بالزرقاء

لجنة الاوبئة : الفايروس لا يعترف بالحدود وقد تدخل اي متحورات جديدة

وزير الاعلام : هناك لغط في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية

شخصية غامضة .. من هو محمد الضيف الذي أرعب الاحتلال ؟ - صورة

الأردن يدين هجوم الحوثيين على السعودية

وزير الإعلام يوضح حول تأخر تصريحات الحكومة

وزير الاعلام : نتائج قريبة لحل أزمة الصحف الورقية

وزير الصحة لـ الوكيل : نتابع اكتشاف السلالة الجديدة في فيتنام

وزير البيئة: ندعم جهود الامارات العربية لاستضافة مؤتمر الأطراف

السبت، 29-05-2021 01:03 م

دول جنوب وشرق آسيا تعاني بشدة من فيروس كورونا واكتشاف سلالة جديدة أشد خطرا

60b208a54c59b779384e311f


الوكيل الاخباري- تعاني دول شرق وجنوب آسيا بشدة من فيروس كورونا، حيث سجل بعضها أرقاما قياسية في الإصابات بالفيروس، في حين ظهرت في إحداها، سلالة جديدة من فيروس كورونا "أكثر خطر" من غيرها.

اضافة اعلان
 

وأعلنت ماليزيا، اليوم السبت، عن تسجيل 9020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة، إذ أن هذا هو خامس يوم على التوالي تسجل فيه ماليزيا عددا قياسيا من الإصابات، ليرتفع الإجمالي إلى 558534 إصابة بفيروس كورونا.

في حين سجلت تايوان اليوم 486 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 166 حالة أضيفت للعدد الإجمالي في الأيام الأخيرة، حيث تواصل تعديل أعداد الإصابات بعد تأخر في الإبلاغ بالحالات الإيجابية.

أما في فيتنام، فقد أعلنت وزارة الصحة فيها عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
جح

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

39KTVfSvWDCw7r9t7Pk6uoGB4GoRKjrcxO67fkVK

غزة: 250 اصابة بفيروس كورونا

image

علماء يتوصلون إلى طريقة لعلاج ومنع عدوى كوفيد 19 عن طريق الاستتنشاق

ر

روسيا تسجل لليوم الثالث أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا

من

أميركا تتنفس الصعداء تدريجيا بعد فترة عصيبة من كورونا

60b1c7294c59b735982fa97f

الولايات المتحدة لا تزال تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا

أخبار متعلقة
60921f4c4236046ed92df300

كورونا يحصد أرواح 100 ألف شخص حول العالم في أسبوع

6090e4e94c59b729210f3a84

قائمة بأكثر الدول تضررا بكورونا في العالم والهند تغير ترتيبها

608f777a4c59b71c72754561

قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا تتصدرها الولايات المتحدة

608e60e842360453500fec6c

روبرت كوخ يحذر من التسرع في إصدار استنتاجات تتعلق بسلالة كورونا الهندية

3ea3c3d0-87ae-4d83-b9a6-050526a8ce7d

البرازيل تسجل أكثر من 400 ألف وفاة منذ بدء جائحة كورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

الصحة البريطانية: 22 وفاة و 2445 إصابة بكورونا