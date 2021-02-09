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الثلاثاء، 09-02-2021 04:31 م

وفق الخارجية الروسية

دول مستعدة للتعاون مع روسيا حول سبوتنيك V



الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الروسية أن هناك دولا كثيرة عبرت عن استعدادها للتعاون مع روسيا فيما يخص استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وخلال موجز صحفي، اليوم الثلاثاء، قالت المتحدث باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: "لقد رأيتم أن فعالية اللقاح الروسي أمر واقعي تحدث عنه الجميع. وهناك.. طابور من دول في مختلف أنحاء العالم وفي جميع القارات تتوجه إلينا بطلب التعاون بشأن اللقاح".

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وبحسب المتحدث فإنه من الصعب على دول الغرب "تحمّل" حقيقة أن روسيا، التي أصبحت أول دولة طورت لقاحا ضد مرض كوفيد-19، لم تبدأ الحديث عن مكانة مرموقة لها في الأمور الدولية، ولم تُخف لقاحها، بل عرضت تعاونا دوليا واسعا حول هذا الموضوع.


يذكر أن 21 دولة قد وافقت حتى الآن على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الذي تبلغ فعاليته 91,6% بناء على نتائج المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية، وهي روسيا وبيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا والإمارات العربية المتحدة وإيران وغينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا وجمهورية صرب البوسنة (جزء من البوسنة والهرسك) وميانمار ولبنان.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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