الثلاثاء 10-08-2021
الوكيل الاخباري

نقيب أصحاب المطاعم يطالب بإعادة قراءة قائمة الاسعار وتصويبها

الحكومة تنفي صرف منح بقيمة 500 دينار للمواطنين خلال 10 أيّام - صورة

تسهيلات لموظفي الحكومة والبلديات والجيش والأمن

إصابة سعد جابر أثناء حصة تدريبية للملاكمة

الدمية اللاجئة أمل الصغيرة تودع تركيا في طريقها إلى المملكة المتحدة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

شاهد بالفيديو.. كلب ضال يهاجم مواطن في عمان

السعودية: المركزي يحذر من أساليب احتيال

وفاة ثلاثيني إثر تعرضه للطعن في مشاجرة عنيفة بإربد

ابن حتوتة : ماذا يمكن أن تأكل بـ 7 دنانير في وسط البلد - فيديو

الثلاثاء، 10-08-2021 04:29 م

دون فحص.. هذه العلامات تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

47dee380-aa35-468d-a582-418fdaaf6e24


الوكيل الاخباري - أصيب أكثر من 190 مليون شخص بفيروس كورونا منذ أواخر عام 2019، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لكن من المحتمل أن يكون العديد من الأشخاص الآخرين قد أصيبوا بالمرض دون معرفتهم بذلك.

اضافة اعلان


وعلى رغم أنه من المستحيل معرفة الإصابة ما لم نخضع لاختبار الأجسام المضادة (PCR)، لكن هناك مجموعة من العلامات تدل على الإصابة بالفيروس.

فقد كشف مصدر موثوق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، أن الأعراض التالية هي أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها، وفق ما نقل موقع " "Health Line".


وتشمل الأعراض، آلام الجسم وانسداد أو سيلان الأنف، والسعال والإسهال والإعياء، كذلك تشكل الحمى أو القشعريرة وصداع الرأس والغثيان وفقدان في حاسة التذوق أو الشم، بالإضافة إلى ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس والتهاب الحلق والتقيؤ.


لكن قد يكون من الصعب التمييز بين فيروس كورونا ونزلات البرد والإنفلونزا، إلا أن العطس لا يعد من أعراض كورونا وقد يشير إلى إصابتك بنزلة برد أو حساسية. في المقابل لا يعتبر ضيق التنفس عرضاً نموذجياً للإنفلونزا ولكنه أحد أكثر أعراض كورونا شيوعاً.


إصابة العين

 

ويُعتقد أن فيروس كورونا يدخل خلاياك من خلال مستقبلات للإنزيم المسمى "الإنزيم المحول للأنجيوتنسين" 2 (ACE2)، حيث يدخل الفيروس هذه المستقبلات عن طريق خداع جسمك ليعتقد أنه إنزيم ACE2.


وتوجد مستقبلات ACE2 في أجزاء مختلفة من عينيك، مثل شبكية العين والخلايا الظهارية التي تبطن عينك باللون الأبيض والجفن.


كذلك، يصاب بعض الأشخاص المصابين بكورونا بأعراض بالعين مثل، جفاف العيون والتهاب باطن العين، والتورم وزيادة إفرازات العين.


وعادة ما تكون أعراض العين مصحوبة بأعراض أكثر شيوعًا لـلإصابة بفيروس كورونا، ولكنها قد تظهر بمفردها عند بعض الأشخاص.


فقدان مؤقت لحاسة التذوق أو الشم


ويعتبر فقدان حاسة التذوق أو الشم أكثر الأعراض شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بالفيروس.


كما، وجدت مراجعة للدراسات أنه تم الإبلاغ عن فقدان حاسة التذوق أو الشم لدى 47 % من الأشخاص وكان أكثر شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بمرض خفيف إلى متوسط.

 

ويعاني أيضاً بعض الأشخاص المصابين بالفيروس من تشوه هذه الحواس. وغالباً ما تظهر الأعراض التي تؤثر على حاسة التذوق والشم قبل الأعراض الأخرى.
الحمى


إلى ذلك، غالباً ما تظهر أعراض كورونا بترتيب معين. ففي دراسة عام 2020 نشرتها جامعة جنوب كاليفورنيا، حلل الباحثون تطور الأعراض لدى 55 ألف شخص مصاب بكورونا وقارنوها بأعراض 2000 شخص مصاب بالإنفلونزا.


ووجدوا أن الإنفلونزا تبدأ في الغالب بسعال، في حين أن الأعراض الأولية لـكورونا كانت على الأرجح حمى.


أعراض طويلة المدى

 

 في موازاة ذلك، يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بكورونا من أعراض تستمر لأسابيع أو شهور بعد الإصابة. وتمت الإشارة إلى هذه الأعراض على أنها أعراض طويلة المدى.

 

ويمكن للشباب والأطفال وحتى الأشخاص المصابين بمرض خفيف أن يصابوا بأعراض طويلة المدى. لكن ليس من الواضح سبب إصابة بعض الأشخاص بهذه الأعراض.


لكن يعتقد أن تلف الأنسجة والالتهاب على المدى الطويل قد يلعبان دوراً. حيث تشمل بعض الأعراض التي تم الإبلاغ عنها التعب المزمن، وصعوبة في التنفس وضعف الإدراك وألم في الصدر أو المفاصل والصداع المستمر.


بالإضافة إلى السعال طويل الأمد وخفقان القلب والألم العضلي، ومشاكل الجهاز الهضمي والقلب الأخرى.

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fda3ece0-1071-4f6f-ba74-f0a583afdb99

254 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

طفل

قطر: تطعيم 40 بالمئة من الأطفال بجرعتي لقاح كورونا

6112557542360449ab4e1319

مصر تستعد لرفع درجة الاستعداد القصوى بسبب كورونا

61121aa44c59b775f43540b0

وفاة أسرة كاملة في أسبوع رفضت لقاح كورونا في البرتغال

الهند

إصابات كورونا اليومية في الهند تتراجع إلى أقل مستوى منذ 5 اشهر

d756b9c0-62bd-4a0d-8e19-d2cc9787fa1d

الولايات المتحدة في صدارة إصابات كورونا في العالم

أخبار متعلقة
لقاح

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تجميد الجرعات المعززة حتى نهاية سبتمبر

5fe0350c42360451d413b651

منظمة الصحة العالمية: الجهات الفقهية قضت بجواز اللقاحات شرعاً

60f7b4574236044f2258f661

الصحة العالمية تحدد سبيل السيطرة على كورونا

162637008360f07023817bf

منظمة الصحة العالمية تحذر من ظهور متحورات شديدة الخطورة

منظمةةة

الصحة العالمية تحذر: عواقب كارثية لزيادة إصابات كورونا بالشرق الأوسط

سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات لتونس من بينها مليون جرعة لقاح ضد كورونا