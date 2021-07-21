دون موعد.. أسماء المراكز التي ستقدم الجرعة الأولى لمطعوم كورونا الخميس

الوكيل الإخباري -

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تستأنف وزارة الصحة الخميس حملة التطعيم الوطنية ضد فايروس كورونا في المراكز المعتمدة لذلك، معلنة منح الجرعة الأولى من لقاح فايزر لسن 18 عام فما فوقويبن أمين عام وزارة الصحة للشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أن مراكز التطعيم ستستقبل جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة اعتبارا من يوم الخميس دون موعد مسبق وأن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة التوسع في إعطاء المطاعيم الفئة العمرية سن 18 عام فما فوقوحددت الوزارة المراكز التي ستقدم الجرعة الاولى لمطعوم فيروس كورونا دون موعد مسبق وعلى النحو التالي:لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربدمركز صحي حبراص الشامل اربدمركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربدنادي اتحاد الرمثا اربدمركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربدمركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربدمركز صحي الطيبة الشامل اربدمدرسة معدّي الثانوية للبنات البلقاءلجنة تحسين مخيم البقعة البلقاءمستشفى السلط القديم البلقاءجمعية شؤون الحج - المشيرفه الزرقاءمدينة الامير محمد للشباب الزرقاءمستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاءمركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلةمركز صحي بصيرا الشامل الطفيلةمركز صحي القويسمة الشامل العاصمةحدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمةحدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمةديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمةديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمةمركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة العاصمةمركز صحي الجبيهة العاصمةمركز صحي وادي السير الشامل العاصمةمستشفى الامير حمزة العاصمةمستشفى البشير العاصمةمديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبةمركز صحي القويرة الشامل العقبةمركز صحي الربة الكركمركز صحي الصافي الكركمركز صحي المزار الجنوبي الكركمركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرقمركز مستشفى البادية الشمالية المفرقنادي جرش الرياضي جرشمركز صحي عجلون الشامل عجلونمجمع النقابات المهنية - مأدبا مأدبامركز صحي ذيبان مادبامركز صحي البتراء الشامل معانمركز صحي معان الشامل معان