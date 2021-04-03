رئيس الأرجنتين يصاب بكورونا بعدما تلقى جرعتي اللقاح

الوكيل الإخباري - بعد أكثر من شهر على تلقيه جرعة اللقاح الثانية ضد فيروس كورونا، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أنه أجرى الجمعة فحوصا، أثبتت إصابته بالفيروس.

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وكتب فرنانديز (62 عاما) على حسابه على تويتر "مساء أمس (الجمعة) وبعد أن أصبت بحمى بدرجة 37.3 و بصداع طفيف، أجري لي اختبار للأجسام المضادة كانت نتيجته إيجابية"، تثبت إصابته بكورونا.



وأضاف أنه ينتظر نتيجة اختبار (بي سي آر) سيؤكد ما إذا كان مصابا أو غير مصاب بالمرض.



ويمضي الرئيس الذي أتم عامه الثاني والستين الجمعة وقته في عزلة في إجراء احترازي.



وقال إنه "في حالة صحية جيدة". وأضاف " كنت أتمنى أن أمضي يوم عيد ميلادي دون هذه الأخبار، لكنني في وضع معنوي جيد".



وكان الرئيس الأرجنتيني تلقى جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الأولى في 21 يناير والثانية في 11 شباط/ فبراير، حسبما ذكرت مصادر في الرئاسة لوكالة "فرانس برس".

وتواجه الأرجنتين حاليا موجة ثانية من وباء كوفيد-19.



وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين، وهي ثامن دولة في العالم من حيث المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2.3 مليون إصابة و 56023 وفاة مرتبطة بالفيروس الفتاك.

سكاي نيوز