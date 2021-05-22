السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

يوم الانتصار الفلسطيني في الأردن أشبه بـ ' عرس للعروبة ' - صور

شاهد - نيوزيلندا تتضامن بطريقتها الخاصة مع أهالي غزة

حجاوي لـ الوكيل : المولّدات لعبت دورا في تلاشي الخطر عن المستشفيات

وفيات السبت 22/5/2021

طفلة غزة .. سارة لازم تتعالج يشعل تويتر

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

أسعار الذهب السبت 22/5/2021

الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة

كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان حتى 21 حزيران

السبت، 22-05-2021 10:57 ص

رئيس البرازيل قد يواجه تهما جنائية بسبب 'مناعة القطيع'

1045047601_93_532_2896_2048_1000x541_80_0_0_f5982c4f0241fa8c2b4371f3539b2350


الوكيل الإخباري- كشف عضو بمجلس الشيوخ البرازيلي، أن الرئيس جاير بولسونارو لم يرغب أبدا في شراء لقاحات واقية من كوفيد-19 مفضلا اكتساب الجموع للمناعة من الفيروس.

وقال السيناتور رينان كاليروس الذي يقود تحقيقا في إدارة الحكومة لأزمة كورونا، في مقابلة أمس الجمعة، إنه من السابق لأوانه الفصل بأن بولسونارو ارتكب جريمة جنائية أثناء إدارته للأزمة وإن الأمر يتطلب مزيدا من التحقيقات، لكنه أضاف: "أعتقد أن كل شيء يشير إلى ذلك الاتجاه"، فيما يتعلق بتفضيل بولسونارو اكتساب المناعة.

اضافة اعلان

ولفت السيناتور كاليروس إلى أن "الرئيس البرازيلي أنكر المرض في البداية واعتبره إنفلونزا، ثم اعترض على العزل الاجتماعي والإغلاق، وبعد ذلك قلل من أهمية استخدام الكمامات وشجع الحشود على التجمع".


وقال: "لماذا كل هذا؟.. من أجل مناعة القطيع.. المناعة الطبيعية. عليك أن تشجع الجموع وتنشر الفيروس؟".


وأضاف "لهذا فإنه لم يحبذ اللقاح مطلقا"، مشيرا إلى تردده في إنفاق مليارات الدولارات التي خصصها الكونغرس لشراء لقاحات من الخارج.


وتحدث مناعة القطيع عندما يكتسب قطاع كبير من السكان مناعة من مرض ما - أحيانا من خلال انتشار العدوى على نطاق واسع- مما يقلل من فرص انتقال المرض من شخص لآخر.


وتحتل البرازيل حاليا، المركز الثالث في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بـ15,976,156 إصابة، و446,527 حالة وفاة.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60a8d0454c59b70c8a7a397c

وزيرة الصحة المصرية: الحديث عن وجود جرعة ثالثة وارد لجميع لقاحات كورونا

60a8c9e94236045a3072cd64

العراق يعلن استكمال إجراءاته لاستيراد لقاح 'سبوتنيك V'الروسي

3821

الصحة العالمية: عدد وفيات كورونا المعلن عالميا غير صحيح

60a8c0e34c59b70c8a7a3961

بأدنى حصيلة منذ أسبوعين.. روسيا تسجل 8.7 ألف إصابة بكورونا

4300

نسخة متحورة مقلقة من كورونا في فرنسا

60a89e2542360411b4194845

الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
حم

إصابات كورونا في البرازيل تقترب من 16 مليونا

برزيل

البرازيل تسجل 29916 إصابة و786 وفاة جديدة بكورونا

برازيل

البرازيل .. 2165 وفاة جديدة بكورونا

كورونااااااا

البرازيل تسجل أكثر من 1200 وفاة جديدة بفيروس كورونا

55-1

رغم كورونا.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل

thumbs_b_c_31cc494dce90816097ac255c62c6f438-1

البرازيل ترصد 68333 إصابة و2595 وفاة جديدة بكورونا