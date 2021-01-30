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السبت، 30-01-2021 09:20 ص

عمليات التسليم أواخر الأسبوع المقبل

رئيس المكسيك: توريد لقاح سبوتنيك V سيبدأ قريبا

رئيس
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن عملية توريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V " المضاد لفيروس كورونا، قد تبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف الرئيس المكسيكي، في رسالة بالفيديو نشرها مساء الجمعة: "تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تصرف بشكل أخوي جدا، وعرض تزويدنا بلقاح سبوتنيك الذي يتم إنتاجه في روسيا. وأعتقد أن هذه اللقاحات ستصل في غضون أيام قليلة. ستبدأ عمليات التسليم أواخر الأسبوع المقبل".

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في يوم الثلاثاء الماضي، أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز جاتيل، أن اللقاح الروسي المذكور، سيحصل في الأيام القريبة المقبلة، على الموافقة النهائية لاستخدامه في المكسيك.


وخلال محادثات هاتفية يوم الاثنين، شكر لوبيز أوبرادور نظيره الروسي، على قرار توريد لقاحات "سبوتنيك V " إلى المكسيك.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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