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الخميس، 02-12-2021 12:51 م

رئيس المكسيك يعلن السيطرة على كورونا في البلاد

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الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأربعاء، السيطرة على وباء كوفيد-19 في بلاده.

وقال الرئيس المكسيكي أمام حشد تجمع في الساحة الرئيسية بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته: "هناك 86 في المئة من المكسيكيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما محصنون وتقريبا جميعهم بالجرعتين. لقد بدأنا بتلقيح الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وسنقوم بإعطاء جرعات معززة بدءا بالمسنين".

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وأضاف أن "السيطرة على الوباء تسمح لنا بالعودة إلى خطتنا الأولية لتحسين الخدمات الصحية مثل زيادة عدد الأطباء البالغ حاليا 1.2 لكل ألف نسمة".

وتابع أنه في العام المقبل "إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحصل على لقاح باتريا المكسيكي"، حسبما نقلت "فرانس برس".


كذلك أكد الرئيس المكسيكي أن الاقتصاد يتعافى من الأزمة الناجمة عن الوباء مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.5 في 2020.
وأوضح: "ليس لدي شك في أننا قريبا وقريبا جدا، سنخرج بشكل نهائي من الأزمة الاقتصادية. لسنا مديونين مثل دول أخرى، ولم نفقد الإيرادات العامة".


الجدير بالذكر أن المكسيك التي يبلغ تعداد سكانها 126 مليون نسمة، سجلت 3.8 مليون إصابة بكوفيد-19، بينما بلغ تعداد الوفيات 294.428 حالة.

 

سكاي نيوز

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