رئيس الوزراء الأسترالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتابع من الحجر المنزلي إدارة تداعيات الفيضانات الهائلة التي ضربت الساحل الشرقي للبلاد.

اضافة اعلان

ولفت موريسون، في بيان إلى أنه "عانى أعراضا شبيهة بالإنفلونزا بعدما خضع لفحص كوفيد أتت نتيجته إيجابية".



وقال: "بينما أخضع للعزل المنزلي، أواصل ممارسة جميع مسؤولياتي بصفتي رئيسا للوزراء"، مؤكدا أنه يتابع الاستجابة للفيضانات المميتة في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، فضلا عن "المأساة التي تتكشف في أوكرانيا".



وأعلنت السلطات الأسترالية، إخلاء عشرات آلاف المنازل من السكان بسبب فيضانات غير مسبوقة، تسببت بها الأمطار الغزيرة.



وبلغت حصيلة الفيضانات، ثمانية قتلى، في حين حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة متوقعة ستؤدي إلى "فيضانات مفاجئة من المحتمل أن تحصد أرواحا" في جزء كبير من المنطقة الساحلية على المحيط الهادئ.

روسيا اليوم



