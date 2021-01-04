رئيس بوليفيا السابق : اللقاح الروسي بات ضحية لحرب إعلامية

الوكيل الإخباري - قال رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، إن اللقاح الروسي"سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بات ضحية لحرب إعلامية "قذرة".

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وأضاف موراليس: "ندين (الأطراف) التي تهاجم اللقاح لأسباب إيديولوجية، وتنطلق في ذلك من دوافع سياسية واقتصادية".





وكتب موراليس في تغريدة على تويتر: "هناك حرب إعلامية قذرة ضد اللقاح الروسي سبوتنيك V، الذي ضمن رئيسنا لويس آرس توريده [إلى بوليفيا] في الوقت المناسب، وهذا يهدد حق الناس في الصحة والحياة".

ووفقا لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يجري الحديث عن حوالي 2.6 مليون جرعة من هذا الدواء.



المصدر : روسيا اليوم

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