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الإثنين، 04-01-2021 07:18 ص

من دوافع سياسية واقتصادية

رئيس بوليفيا السابق : اللقاح الروسي بات ضحية لحرب إعلامية

حرب
رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس


الوكيل الإخباري - قال رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، إن اللقاح الروسي"سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بات ضحية لحرب إعلامية "قذرة".

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وأضاف موراليس: "ندين (الأطراف) التي تهاجم اللقاح لأسباب إيديولوجية، وتنطلق في ذلك من دوافع سياسية واقتصادية".

وكتب موراليس في تغريدة على تويتر: "هناك حرب إعلامية قذرة ضد اللقاح الروسي سبوتنيك V، الذي ضمن رئيسنا لويس آرس توريده [إلى بوليفيا] في الوقت المناسب، وهذا يهدد حق الناس في الصحة والحياة".

 

ووفقا لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يجري الحديث عن حوالي 2.6 مليون جرعة من هذا الدواء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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